«Франшизе пора на покой»: критики уничтожают «Охотников за привидениями: Леденящий ужас»

20 марта критики опубликовали обзоры фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». Лента выступит продолжением «Охотников за привидениями: Наследники», вышедших в 2021 году.

Журналисты уже посмотрели картину и опубликовали свои оценки. Так, на агрегаторе Rotten Tomatoes всего 45% обозревателей рекомендуют фильм к просмотру, хваля темп и харизматичных персонажей, при этом ругая ленту за самоповторы, излишнюю любовь авторов к постоянным отсылкам и общую вторичность продолжения. На фоне «Дюны 2», «Топ Гана: Мэверик» и грядущих «Каскадёров» лента выглядит стерильно, отмечают журналисты.

Фото: Rotten Tomatoes

Некоторые отзывы критиков об «Охотниках за привидениями: Леденящий ужас»

У фильма был потенциал, но «Леденящий ужас» — это перенаселённая мешанина, в которой слишком много героев, с которыми нужно считаться. В итоге лента напоминает какой-то липкий беспорядок.

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» звенят ключами перед лицами зрителей вместо того, чтобы использовать свои самые важные достоинства. Если так выглядит будущее «Охотников за привидениями», то скатертью им дорога.

Новые «Охотники за привидениями» — это лишённая азарта, юмора и интеллекта картина. Когда-то популярная франшиза кажется уничтоженной и не подлежащей восстановлению — ей мало что можно сказать или добавить в современном мире.

«Охотники за привидениями: Леденящий ужас» изо всех сил старается найти баланс между фансервисом и чем-то новым. Хотя фильм пытается выделиться множеством персонажей и знаниями лора франшизы, ему не удаётся вызвать тот же дух и волнение, что и оригинал.

Всё в фильме кажется ленивым. Франшизе пора на покой — остаётся надеяться, что её снова заморозят на очень долгое время.

Премьера фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» состоится 22 марта.