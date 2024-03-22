«Телеграм» вновь столкнулся со сбоями в России и в мире

Пользователи мессенджера «Телеграм» вечером 22 марта стали массово жаловаться на проблемы в работе сервиса. Первые проблемы появились около 20:30 по московскому времени, сейчас обращений на сайтах Downradar и Downdetector становится всё больше. Пользователи «Телеграма» отмечают, что сообщения отправляются слишком долго, у некоторых и вовсе не загружаются чаты и медиафайлы.

Фото: Downradar

Причина происходящего пока неизвестна. С проблемами преимущественно столкнулись российские пользователи, однако есть жалобы и из других стран, включая ближнее зарубежье.

Это уже третий крупный сбой работе «Телеграма» за последний месяц. Ранее Павел Дуров рассказал, что «Телеграм» надёжнее других соцсетей, и привёл статистику, согласно которой мессенджер в 2023 году не работал всего девять минут.