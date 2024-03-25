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Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra пожаловались на запах стилуса S Pen

Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra пожаловались на запах стилуса S Pen
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Владельцы смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra рассказали об отчётливом запахе гари, который доносится во время использования гаджета. Одним из первых на это обратил внимание пользователь Reddit под ником LatifYil, который отметил, что запах доносится после извлечения стилуса S Pen из корпуса флагмана.

В комментариях пользователи смартфона подтвердили, что инструмент действительно истощает запах горелой пластмассы. Некоторые владельцы Galaxy S24 Ultra признались, что даже не замечали этого раньше. В издании Sam Mobile вспомнили обращение на официальном форуме Samsung, где поддержка южнокорейской компании заявила, что пользователям не стоит переживать.

По словам Samsung, стилус действительно может издавать запах горелого пластика из-за того, что он контактирует с разогретым смартфоном. В корпорации сравнили ситуацию с запахом в машине после того, как она пробудет несколько часов под прямыми лучами солнца.

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