Анонсирован смартфон Realme C65 с большой батареей и кнопкой Dynamic Button

Компания Realme анонсировала новый бюджетный смартфон C65. Стоимость устройства производитель пока не раскрывает.

Девайс оснастят оболочкой Realme UI 5.0 на базе Android 14. Также он получит большой аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Среди отличительных особенностей — дополнительная кнопка Dynamic Button.

Фото: Realme

Также многие пользователи обратили внимание, что внешний вид Realme C65 уж слишком сильно смахивает на дизайн Samsung Galaxy S21 и S22. Что касается камер, то основная получит разрешение 50 Мп и сенсор F1/1,8, а фронтальная — 8 Мп.

Полноценная презентация Realme C65 состоится уже 2 апреля. На мероприятии компания озвучит цену, точные технические характеристики и дату начала продаж.