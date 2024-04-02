Во сколько выйдет игра «Смута»

До выхода «Смуты» остаётся пара дней: выход исторического экшена Cyberia Nova состоится уже 4 апреля… но во сколько? Официально разработчики не называют сроки выпуска, однако в магазине VK Play идёт обратный отсчёт — он закончится 4 апреля в 15:00 мск.

Предварительной загрузки у игры не ожидается, поэтому скачивать новинку ринутся все владельцы одновременно — в прошлом году, когда выходила Atomic Heart, серверы VK Play несколько часов не справлялись с нагрузкой до такой степени, что люди могли закончить загрузку уже на следующий день.

«Смута» выходит только на ПК и только в VK Play. На выходных вышла демонстрационная версия исторического режима «Смутное время», оптимизация которого оказалась плохой — игра плохо работала абсолютно на всех ПК.