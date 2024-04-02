Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Выход игры Смута: точное время запуска, ВК Плей, скачать, купить

Во сколько выйдет игра «Смута»
Комментарии

До выхода «Смуты» остаётся пара дней: выход исторического экшена Cyberia Nova состоится уже 4 апреля… но во сколько? Официально разработчики не называют сроки выпуска, однако в магазине VK Play идёт обратный отсчёт — он закончится 4 апреля в 15:00 мск.

Предварительной загрузки у игры не ожидается, поэтому скачивать новинку ринутся все владельцы одновременно — в прошлом году, когда выходила Atomic Heart, серверы VK Play несколько часов не справлялись с нагрузкой до такой степени, что люди могли закончить загрузку уже на следующий день.

«Смута» выходит только на ПК и только в VK Play. На выходных вышла демонстрационная версия исторического режима «Смутное время», оптимизация которого оказалась плохой — игра плохо работала абсолютно на всех ПК.

Материалы по теме
Мы поиграли в демо «Смуты»: делимся впечатлениями от «Смутного времени»
Видео
Мы поиграли в демо «Смуты»: делимся впечатлениями от «Смутного времени»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android