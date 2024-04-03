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Исследование: в 2023 году геймеры потратили 60% времени на старые игры

Исследование: в 2023 году геймеры потратили 60% времени на старые игры
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Аналитическая компания Newzoo провела исследование и выяснила, что в 2023 году геймеры отдавали предпочтение старым играм, вышедшим несколько лет назад. К таким тайтлам игроки возвращались увереннее, чем играли в новые проекты.

Наибольшим спросом у пользователей пользовались выдержанные хиты: Fortnite, GTA 5, Counter-Strike 2, Minecraft, Rocket League, Apex Legends и Call of Duty.

На новинки пришлось всего-лишь 8% времени игроков. Люди больше всего играли в Diablo 4 и Baldurʼs Gate 3. Также в списке есть и Starfield, которая получила смешанные отзывы от игроков и критиков.

Также в издании отметили, что в 2023 году игровой рынок на ПК и консолях значительно вырос и получил прибыль в размере $ 93,5 млрд.

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