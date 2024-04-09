Владельцы процессоров Intel Core i9 жалуются на вылеты из игр — компания начала проверку

В последние месяцы многие владельцы процессоров 13-го и 14-го поколений Intel Core i9 начали жаловаться на частые вылеты из игр на рабочий стол. Пользователи массово сообщают о наличии проблемы в современных играх: от Tekken 8 и The Finals до Fortnite и Star Wars Jedi: Survivor.

Intel уже подтвердила наличие проблемы и начала расследовать происходящее. Каких-либо сроков по устранению ошибки в компании не назвали.

Intel осведомлена о проблемах, возникающих при выполнении определённых задач на процессорах 13-го и 14-го поколений для настольных ПК. Мы уже анализируем их в наших крупных филиалах.

Как обратили внимание геймеры, проблемы с вылетами в первую очередь возникают в играх на движке Unreal Engine. На нём разработаны многие современные игры и программы, поэтому с ошибками сталкиваются всё больше владельцев процессоров i9.