Режиссёр «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл работает над фильмом про тюрьму

Журналисты издания Deadline сообщили, что режиссёр «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл приступил к работе над фильмом про тюрьму. Ленту постановщик выпустит в рамках подписанного контракта с кинокомпанией Paramount Pictures.

Название и подробности сюжета будущей картины пока не раскрываются, однако известно, что она будет снята по оригинальному сценарию Шазелла. Отмечается, что скоро начнётся кастинг актёров на ключевые роли в фильме.

Премьера ленты ожидается в 2025 году. Точная дата держится в секрете. Больше деталей станет известно после начала съёмочного процесса.

Последний фильм Дэмьена Шазелла «Вавилон» вышел в декабре 2022 года. Несмотря на звёздный актёрский состав и огромный бюджет, проект с треском провалился.