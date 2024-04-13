Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл работает над фильмом про тюрьму

Режиссёр «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл работает над фильмом про тюрьму
Комментарии

Журналисты издания Deadline сообщили, что режиссёр «Ла-Ла Ленда» Дэмьен Шазелл приступил к работе над фильмом про тюрьму. Ленту постановщик выпустит в рамках подписанного контракта с кинокомпанией Paramount Pictures.

Название и подробности сюжета будущей картины пока не раскрываются, однако известно, что она будет снята по оригинальному сценарию Шазелла. Отмечается, что скоро начнётся кастинг актёров на ключевые роли в фильме.

Премьера ленты ожидается в 2025 году. Точная дата держится в секрете. Больше деталей станет известно после начала съёмочного процесса.

Последний фильм Дэмьена Шазелла «Вавилон» вышел в декабре 2022 года. Несмотря на звёздный актёрский состав и огромный бюджет, проект с треском провалился.

Материалы по теме
Звезда «Охотников за привидениями» Эрни Хадсон сыграет в хорроре про героя Disney
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android