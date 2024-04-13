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Дэниел Рэдклифф по-настоящему боялся Алана Рикмана на съёмках «Гарри Поттера»

Дэниел Рэдклифф по-настоящему боялся Алана Рикмана на съёмках «Гарри Поттера»
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Недавно звезда «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф принял участие в новом выпуске подкаста Happy Sad Confused. Во время разговора с ведущим Джошем Горовицем актёр признался, что на съёмках первых трёх частей киносаги по-настоящему боялся Алана Рикмана.

По словам Рэдклиффа, его особенно пугал низкий голос актёра. Изначально ему даже казалось, что Рикман всерьёз испытывает к нему ненависть.

Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Джошу Горовицу.

Разве можно не испытывать страх, когда слышишь его голос? Ты не осознаёшь, насколько он низкий, пока он не отдаётся эхом внутри тебя.

Спустя время повзрослевший Дэниел Рэдклифф подружился с исполнителем роли Северуса Снейпа. Последний часто наставлял и давал советы молодому актёру.

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