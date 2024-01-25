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Роман Геральта с Йеннифер признан официальным каноном «Ведьмака 3»

Роман Геральта с Йеннифер признан официальным каноном «Ведьмака 3»
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Издательство Dark Horse анонсировало мини-серию комиксов The Witcher: Corvo Bianco («Ведьмак: Корво Бьянко»). Всего в серию войдёт четрые выпуска — они создаются в сотрудничестве со студией CD Projekt RED.

Комикс расскажет о событиях, которые происходили с Геральтом после сюжета дополнения ''Кровь и вино" для «Ведьмака 3». Исходя из синопсиса, охотник на монстров оставил своё ремесло и наслаждается спокойной жизнью вместе с Йеннифер. Это означает, что роман ведьмака с обворожительной черноволосой чародейкой признан официальным каноном.

Однако насладиться тихой пенсией Геральту не дадут — охотнику придётся снова взяться за свои клинки и вспомнить былые времена. Выход первого выпуска из серии состоится 8 мая.

Ранее глава CD Projekt Адам Бадовски заявил, что полноценная разработка «Ведьмака 4» начнётся до конца 2024 года. Подробности продолжения пока не раскрываются.

Обложки выпусков

Фото: Dark Horse/CD Projekt RED

Фото: Dark Horse/CD Projekt RED

Фото: Dark Horse/CD Projekt RED

Фото: Dark Horse/CD Projekt RED

Больше подробностей
Полноценная разработка «Ведьмака 4» начнётся до конца 2024 года
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