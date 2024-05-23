Обзор Hellblade 2: выдающаяся игра без геймплея

О Hellblade 2 нельзя рассказывать как о любой игре. Творение Ninja Theory даже игрой-то назвать трудно — скорее артхаусом, интерактивным фильмом или многозначительным высказыванием на тему безумия, любви, мести. Плохо ли это? Тут каждый даст свой ответ.

Легче всего сравнить Hellblade 2 с фильмами Роберта Эггерса, создателя «Варяга» и «Маяка». Эти странные и неторопливые картины даже не пытаются развлекать привычными способами. Кого-то такое творчество заставит поморщиться и быстро завершить просмотр. Но кто-то проникнется атмосферой и идеей автора и к финалу воскликнет: «Да это же фильм года!» И вряд ли кто-нибудь внятно объяснит, почему реакции настолько разные.

С Hellblade 2 похожая история. Одни геймеры назовут новинку бестолковым симулятором ходьбы или симпатичным бенчмарком, к которому не прикрутили геймплей. Другие же будут восторженно охать с первых и до последних кадров. Лично я буду среди вторых!

Hellblade 2: информация об игре

Название: Hellblade 2.

Платформы: Xbox Series, ПК.

Разработчик: Ninja Theory.

Издатель: Xbox Game Studios

Дата выхода: 21 мая 2024 года.

Жанр: адвенчура, экшен.

Релиз в России: официально не продаётся.

Hellblade 2: как поиграть?

Игра официально не продаётся в России, но её можно купить, например, с турецкого аккаунта. С момента релиза игра доступна в Xbox Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Microsoft.

Самый нестандартный симулятор ходьбы

По непонятной причине многие геймеры считали, что Hellblade 2 будет разительно отличаться от первой части. Якобы Microsoft, купившая студию Ninja Theory в 2018 году, завалит разработчиков деньгами, а те превратят артхаусное приключение в экшен-RPG вроде «Ведьмака». Фантазии остались фантазиями, ведь Ninja Theory сделала то же самое, только красивее и эпичнее.

С Hellblade 2 всё ясно уже в завязке, где израненная героиня бредёт вдоль неприветливого берега. Изредка на пути встречаются враги, ещё реже — загадки. Основную же часть геймплея занимает ходьба — неторопливая, тяжёлая, затянутая. Нюанс в том, что даже эта механика очаровывает и раздражает одновременно.

Выглядит сиквел прекрасно Фото: Xbox

Возьмём карабканье из начала игры. Героиня пережила кораблекрушение, получила травмы, сбилась с пути — и тут перед ней предстаёт почти отвесная скала. Как по ней забраться? В плане геймплея ответ банален: тянуть левый стик вверх и долго ждать, пока Сенуа карабкается. Так долго, что успеете чай заварить.

Однако в столь примитивный геймплей вложена невообразимая пронзительность. Ты видишь, что каждое движение даётся Сенуа с великой болью, а вера в себя и свои цели проходит испытание. Слышишь, как голоса, сохранившие культовую бинауральность, то поддерживают героиню, то хоронят её. «Она слаба», «Она сейчас упадёт», «Она сможет».

В этот момент вы либо уловите вайб и позволите себе раствориться в игре, или же почувствуете скуку, которая не покинет до финальных кадров. Всё же Hellblade 2 пусть и развлекает сражениями, головоломками и постановочными роликами, но в основе остаётся вот таким симулятором ходьбы и карабканья.

Следить за мимикой героини — отдельное удовольствие Фото: Xbox

Легендарная постановка

Развлечений в Hellblade 2 мало. Свернули с сюжетной тропы? Вероятно, найдёте столб с аудиодневником. Отправились к цели? Столкнётесь с рунными головоломками, которые ругали ещё в 2017 году. Снова смотрим на руну и пытаемся отыскать её в окружении. Вдруг вон те веточки с нужного ракурса образуют руну K? Нет? Тогда смотрим дальше. К счастью, визуальных и аудиоподсказок в сиквеле больше, поэтому проходятся головоломки быстро.

В плане геймплея всё это не слишком весело, но эмоции снова перекрывают минусы. В поиске тех самых рун вы пройдётесь по разгромленной деревне и услышите, например, голос матери, успокаивающей обречённого на гибель ребёнка. Или же на мгновение погрузитесь в сложное детство Сенуа. В конце концов, ещё раз насладитесь безумным перешёптыванием фурий. Такие детали наполняют игру осмысленностью и драматизмом.

Соскучились по рунам? Фото: Xbox

Постановка только усиливает эффект. Практически вся Hellblade 2 снята одним кадром: камера красиво кружит вокруг персонажей, ищет идеальные ракурсы, летит сквозь пространство и время, взмывает ввысь и снова опускается к земле — происходит подобное с минимумом перебивок. С учётом того, что интерфейса попросту нет, лонгшоты круто погружают в игру.

Особенно хорошо эффект одного кадра работает в сражениях, когда Сенуа залетает в толпу и рубит одного драугра за другим. Все сумбурно толкаются, истеричные вопли доносятся со всех сторон, в наушниках звучит эпичная музыка, враги сменяют друга, удары и блоки сопровождает ощутимая тяжесть — благодаря лонгшотам и постановке словами такое действо не описать.

Эффект от первого же замеса с драуграми настолько мощный, что желание ругать боевую систему испаряется. Да, типов врагов мало, бои разворачиваются по одному принципу, на боссов фантазии не хватило. Вот только баталии настолько сочные, что ни капли не утомляют — по крайней мере за одно семичасовое прохождение.

Основные бои великолепно поставлены Фото: Xbox

В конце концов, сиквел стоит похвалить за визуал. Первая Hellblade была красивой игрой, но с возросшим бюджетом Ninja Theory вообще сотворила нечто невероятное. Мимика героини, завораживающие виды, эффекты вроде взрывов и огня — всё это превращает Hellblade 2 в одну из самых зрелищных игр поколения.

Жуткая тварь Фото: Xbox

Hellblade 2: стоит ли играть?

Только вы можете ответить на этот вопрос. Готовы закрыть глаза на спорный геймплей и с головой погрузиться в безумие, пронзительность и поразительно красивый мир? Если да, то хотя бы попробуйте Hellblade 2 — не зря же она доступна в Game Pass.

Оценка Hellblade 2 — 8 из 10

Понравилось

Впечатляющий визуал

Выдающаяся постановка

Каждый кадр полон чувственности.

Не понравилось