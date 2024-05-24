Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Падение империи» Алекса Гарленда вышел в онлайне

Фильм «Падение империи» Алекса Гарленда вышел в онлайне
Комментарии

Сегодня фильм «Падение империи» Алекса Гарленда, снявшего «Аннигиляцию», вышел в цифровых зарубежных сервисах. Картину уже можно посмотреть онлайн — спустя полтора месяца после премьеры в кинотеатрах.

За месяц лента заработала в прокате более $ 108 млн, став одной из самых успешных лент студии A24. В эту сумму входят в том числе 150 млн рублей, которые лента официально заработала в России. В итоге за прокат картина смогла заработать $ 112 млн.

Картина рассказывает о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством. В ленте сыграли Кирстен Данст, Ник Офферман, Кэйли Спэни и другие актёры.

Материалы по теме
Обзор фильма «Майор Гром: Игра». Достойный блокбастер, которому не хватает смелости
Обзор фильма «Майор Гром: Игра». Достойный блокбастер, которому не хватает смелости
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android