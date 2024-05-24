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Эпичный постапокалипсис: вышел трейлер нового сезона Fortnite — «Вдребезги»

Эпичный постапокалипсис: вышел трейлер нового сезона Fortnite — «Вдребезги»
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Epic Games к скорому старту третьего сезона пятой главы Fortnite выпустила сопровождающий трейлер. В нём показали постапокалипсис во всей его красе: с машинами в духе «Безумного Макса», песчаной бурей, силовыми костюмами из Fallout и другими безумствами.

Судя по ролику, в боевой пропуск попадёт Горошек, Повелительница Рана, Механика, Повелитель Рока, Мегалодон и другие. Гостевым героем стал Магнето из вселенной Marvel, который, похоже, сможет взаимодействовать с металлом.

Среди новых оружий появится свежий вид дробовика, крюк-кошка, чтобы цепляться за автомобили, мощный кулак и другое.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Сезон «Вдребезги» стартует сегодня в период с 14:00 до 16:00 мск. Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

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