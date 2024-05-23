Обновление очень сильно изменит игру — на изучение изменений могут уйти недели и месяцы.

Это «Дота 3»? Что изменилось в Dota 2 после крупнейшего патча за год

Игроки в Dota 2 наконец-то дождались: 23 мая разработчики из компании Valve выпустили крупное геймплейное обновление со времён «Новых горизонтов».

В отличие от масштабного апдейта прошлой весны, патч 7.36 не повлиял на глобальные механики и экономику игры, но сильно прокачал персонажей. Каждый герой получил новые скиллы, которые гарантированно поменяют «Доту» — впрочем, ими всё не ограничивается.

Врождённые способности и аспекты Dota 2

Все персонажи получили уникальные усиления двух типов. Врождённая способность — просто дополнительный скилл, чаще всего это пассивка для усиления характеристик. Хотя есть и исключения: Dawnbreaker теперь может на пять секунд раскрыть всю карту, а Enchantress получает лишние жетоны нейтральных предметов.

Аспектов у каждого героя несколько (чаще всего два) — и разработчики предлагают выбрать один из них перед началом матча. Предполагается, что для разных игровых ситуаций подойдут разные аспекты: некоторые нацелены на атаку, другие — на защиту или поддержку.

К примеру, один аспект Bane ускоряет атаки противников под эффектом Nightmare, а другой позволяет передвигать таких врагов. Соответственно, первый вариант подойдёт для игры на кор-роли, а второй, как более стандартный — для саппорта.

Посмотреть все врождённые способности и аспекты можно в меню «Герои» в Dota 2 Фото: Valve/«Чемпионат»

Аспекты призваны ещё больше разнообразить геймплей: уже давно сборка предметов стала важной частью, иногда даже обгоняя по ценности самого персонажа. Таланты, «нейтралки», теперь ещё одна особенность — в игре любого героя можно раскрыть с самых разных сторон.

Что важно, Valve не ограничились пассивными бонусами к характеристикам, а добавили очень много новых способностей. Disruptor, Faceless Void, Lifestealer и ряд других героев теперь могут заменить свой скилл на другой — и теперь до старта матча не всегда можно понять, против какого соперника тебе предстоит сражаться.

Чтобы полностью понять более чем 250 аспектов и сотню с лишним врождённых способностей, даже опытному игроку предстоит потратить недели, если не месяцы — а ведь каждый из этих скиллов оказывает влияние на геймплей.

Видео доступно на YouTube-канале Dota Cinema. Права на видео принадлежат Dota Cinema/Valve.

Общие изменения персонажей Dota 2

Такая масштабная переработка героев не могла остаться незамеченной для общего баланса. Некоторые были переработаны, и лишь выбор аспекта позволяет вернуть старую версию. Кто-то, как Lion и Venomancer, вовсе получил потенциал в новом амплуа.

Сложнее рассказать, какие персонажи остались такими же — поэтому пока игроки проверяют силу тех или иных изменений только на практике. Первые победители и неудачники меты 7.36 уже известны, хотя со временем всё может измениться.

Лучше всего в играх себя показывают Juggernaut и Templar Assassin — у каждого из них по 58% побед и огромный рост по винрейту всего за одну ночь. Сильно также прибавили Axe, Wraith King и Crystal Maiden.

Больше всего пострадал Tinker, потеряв более 16% винрейта (сейчас он выигрывает только одну игру из трёх). Крайне неудачным выглядит патч для Pangolier, Morphling, Bristleback, Death Prophet и Tusk.

Лучшие персонажи патча 7.36 в Dota 2 по проценту побед Фото: Dotabuff

Другие изменения баланса Dota 2

Остальные правки носят скорее косметический характер, но отдельные изменения всё же стоит выделить. Так, зайти на базу врага теперь стало чуть проще: дополнительный глиф можно нажать только после потери барака, а новый Баннер Рошана чуть более эффективен при пуше хайграунда.

Предметы Valve почти не трогали — лишь немного ослабили самые популярные, повысив стоимость или чуть срезав характеристики. Это коснулось Octarine Core, Manta Style, Sange, Yasha и Kaya, а также Wind Waker.

При этом разработчики добавили ещё несколько функций для удобства игроков. Например, теперь всегда можно увидеть, сколько у соперника маны (так же, как со здоровьем), а дальность применения способности выделена отдельно. Времени на пик героя тоже стало больше, пока игроки не познакомятся с патчем.

Указатели дальности применения способности в Dota 2 — границы на карте и число в меню Фото: Valve/«Чемпионат»

Ивент «Павшая корона» в Dota 2

Изменениями геймплея Valve не ограничилась. Как и было обещано, игроки получили доступ ко второму акту сюжетного события про Vengeful Spirit и Skywrath Mage.

Обновление открыло вторую карту — Пустыню Друуда. Как и на первой, игрокам нужно выигрывать матчи на конкретных героях, чтобы продвигаться по сюжету и получать подарки.

Среди главных наград можно выделить пояс на Кентавра, сокровищницы с новыми сетами и набор для Dragon Knight, который получат бесплатно все, кто пройдёт карту от начала до конца.

Карта второго акта оказалась больше — 59 точек вместо 53 в «Рынках межпутья» Фото: Valve/«Чемпионат»

При этом те, кто не успел пройти первый акт «Павшей короны» и забрать награды, все ещё могут сделать это — главы сюжета можно переключать в любое время.

А уже через месяц, судя по всему, игроков Dota 2 ждёт ещё одно крупное обновление. Valve намекнула, что релиз третьей части ивента состоится в конце июня — и вполне возможно, что, помимо новых квестов и бонусов, нас ждёт небольшой балансный патч, который поправит ошибки 7.36.