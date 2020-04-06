Глупый фарс. Почему перенос чемпионата мира погубит фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале должен был принести сборной России грандиозный успех. У наших фигуристов были реальные шансы впервые за 17 лет завоевать медали во всех четырёх видах программы, а чисто российский пьедестал у женщин многим казался чуть ли не свершившимся фактом. Но беспрецедентные мировые события сделали проведение турнира в запланированные сроки невозможным.

Сорванный триумф? Как российские фигуристки могли бы победить на чемпионате мира Косторная стала бы чемпионкой, а Трусова упала и осталась без медали. Представляем, как мог бы сложиться главный турнир года.

В России на канадский чемпионат мира возлагали настолько большие надежды, что смириться с крахом иллюзий тяжело. Поначалу решение об отмене соревнований даже называли антироссийским, а теперь требуют во что бы то ни стало провести чемпионат: неважно, где и когда, лишь бы увидеть победы российских фигуристов. Международный союз конькобежцев, конечно, руководствуется другими соображениями, но тоже не торопится признавать очевидное: проведение чемпионата мира в 2020 году станет самым настоящим фарсом.



Переносить турнир не только бессмысленно, но даже опасно.

На фигуристов давит неопределённость

Сразу после объявления об отмене чемпионата мира в запланированные сроки стало известно, что Международный союз конькобежцев в качестве плана А рассматривает перенос соревнований на октябрь. Этот вариант изначально вызывал много вопросов и с каждым днём кажется всё менее приемлемым. Назвать новые даты проведения чемпионата ISU сможет только после окончания эпидемии коронавируса, а намёков на то, что ситуация в скором времени стабилизируется, пока, к сожалению, нет.



Вполне возможно, что идея о переносе соревнований на октябрь отпадёт сама собой из-за продления карантина и режима закрытых границ. Но и при благоприятном развитии событий проводить турнир не стоит. И чем быстрее руководители мирового фигурного катания это поймут, тем лучше будет для всех заинтересованных сторон, поскольку пока и фигуристы, и тренеры, и федерации пребывают в полной неопределённости относительно ближайшего будущего.

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Деньги или здравый смысл?

Единственный здравый аргумент в пользу проведения чемпионата мира-2020 любой ценой – деньги. От полной отмены турнира в финансовом плане пострадают и организаторы, и участники. Тем более коронавирус уже отменил шоу, дающие фигуристам хорошую возможность подзаработать. Понятно, что добровольно отказаться от больших денег непросто, но в данном случае – необходимо. Проведение чемпионата мира осенью или когда-либо ещё противоречит логике и даже здравому смыслу.



Чемпионат мира призван выявлять сильнейших фигуристов сезона, но перенесённый турнир этой функции будет лишён, так как сезон-2019/2020 фактически завершился. А в следующем сезоне будет свой чемпионат и свои чемпионы планеты. Таким образом, значимость чемпионата мира — 2020, если он всё же пройдёт, изначально будет ниже, чем обычно.

Фигуристов заставят рисковать здоровьем?

Другая проблема касается готовности фигуристов. Если даже эпидемия вот-вот отступит и позволит спортсменам вернуться к тренировкам, то перед ними встанет вопрос: а стоит ли форсировать подготовку и выходить на пик формы к октябрю, когда впереди целый напряжённый сезон, тем более предолимпийский. В теории дважды за сезон набрать максимальные кондиции возможно, но, тогда придётся пожертвовать и серией Гран-при с хорошими призовыми, и другими турнирами. А ещё ведь надо пройти национальный отбор на чемпионат мира — 2021, то есть здорово выступить в декабре.



Невозможно предсказать, как организм конкретного спортсмена отреагирует на такие мощные и нетипичные нагрузки. Таким образом, ISU ставит под угрозу здоровье лучших фигуристов планеты. Чемпионат мира — 2020 в октябре погубит фигурное катание в его современном виде.

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В неравных условиях

Наверняка многие в этой ситуации будут рассматривать чемпионат мира как важный, но не ключевой турнир, что сильно ударит по имиджу фигурного катания. А тот, кто всё-таки рискнёт и постарается предстать в октябре в максимальной готовности, априори будет поставлен в неравные условия с другими. В фигурном катании, кстати, эта проблема особо актуальна, учитывая специфику системы распределения квот.



Не очень понятно и то, с какими программами фигуристы будут бороться за медали октябрьского чемпионата. Времени на постановку и обкатку новых номеров практически не будет, то есть велика вероятность, что мы увидим у большинства участников старые программы. А как быть дальше? Катать одни и те же программы второй сезон? Или постепенно менять их на новые уже по ходу пьесы? В любом случае возникнет сумятица и неразбериха.

Мотивация для наших девочек

Да, потеря главного турнира сезона для такого камерного вида спорта, как фигурное катание, очень чувствительна. Но чемпионат мира — 2020 уже потерян, и с этим надо смириться, а не превращать главные соревнования года в глупый фарс. Когда в 1961 году чемпионат мира был отменён из-за авиакатастрофы сборной США, никто же не думал его переносить. Вот и сейчас нужно сосредоточиться на следующем сезоне и надеяться, что к тому моменту эпидемия отступит и фигурное катание вернётся вместе с другими привычными атрибутами нашей жизни.



А что касается наших девочек, то звание лучших фигуристок сезона-2019/2020 у Алёны Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой уже никто не отнимет. С другой стороны, форс-мажор с отменой чемпионата мира послужит для них отличной мотивацией остаться на высочайшем уровне как можно дольше. А победа в марте 2021-го станет для любой из них ещё ценнее и значимее.

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