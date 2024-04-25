Сихарулидзе: российские дуэты пока отстают от мировых лидеров в танцах на льду

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о российских танцевальных дуэтах.

«Если мы дотронемся до танцев на льду — это своеобразный у нас вид, мы всегда с улыбкой говорим о танцах. Сейчас, наверное, у нас идёт смена поколений. Есть очень интересные молодые ребята, которые ещё не бриллиантики, но уже такие алмазики. То, как прошли в этом году все турниры в танцах на льду, даёт нам основание говорить о том, что эти пары могут прогрессировать. Не секрет, что бывали ситуации, когда в танцах все удивлялись оценкам, результатам. Но мы большое внимание уделили как судейству в целом на наших турнирах, так и точечно в танцах на льду. Думаю, шаги, которые мы предприняли, сыграли свою роль. Я не слышал ни от одного специалиста, чтобы на крупных соревнованиях распределение мест было не таким, как считают те люди, которые разбираются в танцах. Это наше общее достижение. Благодарен, что судьи к нам прислушались, и тренеры успокоились: начали тренировать, а не заниматься судейством.

Думаю, есть все основания утверждать, что конкуренция в танцах на льду у нас увеличилась. Ребята просто вынуждены будут пахать сейчас в межсезонье: чтобы лидеры могли устоять, а те, кто сейчас чуть отстаёт, могли попытаться догнать или обогнать. Мне кажется, следующий сезон может быть интересным и принести приятные сюрпризы.

Если проецировать наши танцы на мировые, надо отметить, что от лидеров мы пока что отстаём. Нужно говорить объективно и понимать это. В моём понимании в мировом фигурном катании активно не развился ни один вид, кроме танцев. Именно танцы за последние годы как-то шагнули вперёд, на них стало интересно смотреть, появились интересные программы. Болельщик тоже это увидел, у танцев сейчас много зрителей на международных соревнованиях. Да и нам, кто разбирается в этом, стало интересно смотреть танцы. Разные программы, у каждого какая-то изюминка. Надо признать, что в мировом фигурном катании в танцах сделан шаг вперёд.

Нам нужно сделать два шага вперёд, чтобы не только догнать, но и обогнать. Но мы верим в тренерские штабы. У нас есть на кого опираться и от кого ждать интересные программы и интересного катания. Мы ожидаем от них прорыва. И это небезосновательно», — сказал Сихарулидзе в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.