14-летняя российская фигуристка Виктория Морозова перенесёт операцию на колене.

«Пришло время рассказать. Не так давно перед важным стартом я получила травму. Пытались её залечить разными процедурами. Изначально всё получилось, но потом травма стала беспокоить немного больше.

Сходили к врачу, и мне сказали, что придётся сделать операцию. Уже завтра у меня будет проходить операция на колене! Надеюсь, всё пройдёт отлично», – написала спортсменка в своём телеграм-канале.

Напомним, в минувшем сезоне Морозова стала победительницей и серебряным призёром этапов юниорского Гран-при России. Из-за травмы она пропустила первенство России и финал Гран-при.