Стал известен постановщик новой короткой программы Владислава Дикиджи

Олег Татауров, тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, рассказал о программах спортсмена на новый сезон.

«Короткую программу уже поменяли, произвольную после 9–10-го числа начнём ставить. Короткую программу Владу поставил Егор Мурашов, молодой постановщик из Москвы. Кто будет ставить произвольную программу — пока секрет, но, думаю, будет интересно. Музыку выбрали уже, просто эти люди очень сильно заняты и приедут ставить попозже», — сказал Татауров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, ранее Дикиджи стал первым россиянином, которому удалось исполнить четверной аксель на тренировке. До этого единственным человеком, выполняющим этот сложнейший элемент, являлся фигурист из США Илья Малинин.