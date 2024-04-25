Сихарулидзе — о поднятии возрастного ценза: нужно подстроиться под эту систему

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о поднятии возрастного ценза в фигурном катании до 17 лет.

«Мы живём по правилам ISU. Соответственно, наш возрастной ценз точно такой же, если наши спортсмены едут на международные соревнования. Поэтому мы должны подстроиться под те правила, которые существуют. Я уверен, что, если наши девушки в 16 лет прыгали четверной или несколько, они вместе с тренерами смогут довести эти прыжки и до 17–18 лет. Просто совсем недавно этот вопрос не стоял, а сейчас встал ребром. И мы должны научиться, чтобы многооборотные прыжки сохранялись дольше, чем было до этого. Мне кажется, это реальная посильная задача, я не вижу в этом катастрофы.

И ещё: у нас столько девочек, которые прыгают по несколько четверных, что, даже если к 17–18 годам останется одна из них, этого будет достаточно, чтобы выиграть Олимпийские игры. Поэтому я бы не уделял возрастному цензу такое невероятное значение. Мы живём в этой траектории, в этих правилах. Если хотим выступать на международных соревнованиях, то должны подстроиться под эту систему», — сказал Сихарулидзе в интервью Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.