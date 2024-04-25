Сихарулидзе: в мужском одиночном катании невероятная конкуренция, все прогрессируют

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о мужском одиночном катании в России.

«У мужчин очень интересные соревнования внутри страны. Я не припомню таких времён, когда была такая конкуренция внутри страны у мужчин. Да, у нас были гении — Женя Плющенко, Лёша Ягудин, — они соревновались вдвоём, и с ними мало кто мог соревноваться. А сейчас я говорю о том, что в сильнейшей разминке всё может перевернуться после короткой программы, когда они откатали произвольную.

Чуть более стабилен в этом году был Семененко, поэтому выиграл и чемпионат России, и Спартакиаду. Но в этом году начал проявляться достаточно новый парень для нашей аудитории — Дикиджи. Невероятно талантливый парень, который прыгает чуть ли не все четверные прыжки, с феноменальным лутцем — один из сложнейших элементов в фигурном катании. Недавно мне прислали видео с его тренировки, где он прыгнул четверной аксель. Если я правильно понимаю, то в мире только два человека по-человечески прыгали четверной аксель: американец с фантастической американской фамилией Малинин и Дикиджи — наш парень из Санкт-Петербурга. Поэтому, мне кажется, он может быть серьёзнейшим спортсменом.

Также есть ещё целый ряд ребят, которые катаются не просто на уровне, а никогда не знаешь, кто из них выиграет. Поэтому поднимается интерес — зрителей, профиков, которые любят смотреть фигурное катание, и у самих парней. У них идёт конкуренция, борьба ещё даже до соревнований. Всё это происходит на тренировках. Они пашут, потому что разрыв между мастерством — его или вообще нет, или он мизерный. Более того: у них ведь так получается, что, делая сложные прыжки или комбинации прыжков, чисто кататься на каждом старте очень сложно. Поэтому на одном турнире один катается здорово, другой с маленькой ошибкой проигрывает, а на другом турнире тот, кто проиграл, катается лучше.

В мужском одиночном невероятная конкуренция. Я вижу, что они прогрессируют. Эта конкуренция их подгоняет, и они растут-растут-растут. Но если говорить про чемпионат мира, то первая тройка — американец с фантастической фамилией Малинин и два японца (Сёма Уно, Юма Кагияма. — Прим. «Чемпионата») — на сегодня, наверное, посильнее. И француз (Адам Сяо Хим Фа. — Прим. «Чемпионата»), да. Но у наших ребят сейчас идёт время ренессанса, развития. К чему придут наши парни через сезон-два, я не знаю. Вполне возможно, что они будут абсолютно спокойно конкурировать с первой мировой тройкой», — сказал Сихарулидзе в подкасте Максима Транькова «Произвольная программа» на Первом канале.