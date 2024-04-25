Сихарулидзе: с приехавшими в Россию из-за рубежа фигуристами ведём себя по-пацански

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе рассказал об отношении организации к иностранным спортсменам в России.

«Если говорить об иностранных спортсменах, которые тренируются в России, первое — их не так много, это точно. Второе — я спокойно на это реагирую и в целом федерация спокойно на это реагирует. Мы понимаем всю глубину взаимодействия тренера и спортсмена. Я, например, не знаю спортсменов, которые из-за рубежа только что приехали, в основном это те ребята, которые долгие годы тренируются у наших тренеров. Я прекрасно понимаю, что такое взаимодействие «тренер-ученик». Этот спортсмен, откуда бы он ни был, становится твоим ребёнком.

Мы не готовы смотреть вокруг на какие-то истерики наших коллег западных и вести себя так же. Вот он здесь тренируется, выполняет все условия, которые нужны, чтобы он здесь катался, у него есть российский тренер — я не вижу в этом ничего плохого. Будет неправильно начинать разрывать сейчас взаимосвязи «тренер-ученик», молодой человек, девушка или пара тренируются, и, если вдруг в их стране кто-то с чем-то не согласен, это не значит, что мы должны взять его отсюда отправить или выгнать. Мы очень спокойно на это реагируем, и все, кто тренировался здесь из наших друзей из других стран — они совершенно спокойно могут тренироваться, их никто не дёргает, никто не гоняет, не предъявляет им сверхусловий. Думаю, по отношению к спортсменам, которые приехали к нам из-за рубежа, мы ведём себя по-пацански», — сказал Сихарулидзе в интервью Максиму Транькову в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.