Развели за пиццу. Как звёздный фигурист угробил карьеру двумя интимными фото

Январь 2019-го. Французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре уверенно побеждают звёздную российскую пару Тарасова/Морозов и впервые становятся чемпионами Европы. «Мы ещё обязательно встретимся на подиуме», — сказал Морган Жене и Володе во время церемонии награждения. Но обещанной встречи так и не произошло.

Один глупый поступок стоил известному фигуристу репутации и сделал его героем некрасивого секс-скандала с участием 13-летней девочки. Сипре не выдержал прессинга и ушёл из спорта, так и не добравшись до главных титулов. А его имя навсегда будет связано с модным нынче словом «дикпик».

Даже если американское правосудие признает его невиновным.

Пицца за дикпики

Скандал вокруг одного из лучших парников мира разгорелся в декабре 2019 года, после публикации в американском издании USA Today. Хотя процесс по разрушению карьеры Сипре был запущен ещё до Олимпиады в Пхёнчхане. 3 декабря 2017 года Морган отправил две фотографии непристойного содержания 13-летней девочке, которая тренировалась с ним на одном катке во Флориде. Тогда стараниями тренеров пары скандал удалось замять — Джон Циммерман и Сильвия Фонтана не могли допустить, чтобы французы пропустили Игры.

Родителям девочке дали понять, что огласка негативно скажется на репутации их дочери и навредит её дальнейшей карьере. По их словам, всю эту ситуацию спровоцировал ещё один тренер катка — Винни Диспенса. Он якобы попросил девочек самим написать Моргану с просьбой прислать интимные фото. За это мужчина пообещал им пиццу.

140 гимнасток… и один гимнаст. Какие спортсмены страдали от домогательств 17-летней биатлонистке Моисеевой ещё повезло, что домогательства тренера так и остались «на бумаге». Есть множество более печальных случаев.

Молчание Сипре и никаких доказательств

Сам Морган на обвинения не ответил, а единственный его публичный комментарий прозвучал так: «Ничего не могу вам сказать по этому вопросу». Промолчала и Ванесса. Зато поддержку фигуристу оказали тренеры и Федерация, которые отрицали вину Сипре и не видели оснований ему не доверять. Казалось, спортсмену удалось выйти сухим из воды. Его пара дебютировала на Олимпиаде, а затем здорово провела сезон-2018/2019, выиграв все турниры, кроме чемпионата мира.

И даже после громкой публикации в USA Today о санкциях в адрес фигуриста речи не шло. Но в июне 2020-го дело приняло неприятный для француза оборот. Шериф округа Паско во Флориде подтвердил, что расследование возобновили после получения «новой информации». Скорее всего, речь о показаниях девочки, которая в течение года отказывалась рассказывать о произошедшем и согласилась только после долгой работы с психологом.

«Меня грубо домогались!» Запад разжигает секс-скандал на ЧМ-2018 Журналистку немецкого ТВ мило поцеловал в щёчку болельщик во время прямого эфира. Она посчитала это сексуальным насилием.

Даже если у американского следствия и есть весомые доказательства вины Сипре, то с французской стороной они ими делиться не спешат. По этой причине дисциплинарный комитет французской федерации решил не применять к Моргану санкций, так как счёл обвинения бездоказательными. По сути, единственными общедоступными материалами дела за три года остаются статьи USA Today.

Вынужденное завершение карьеры

Формально Джеймс и Сипре ничего не мешало продолжить карьеру, но продолжающееся расследование и жёсткий прессинг со стороны общественности заставил Моргана забыть о фигурном катании. После неудачного чемпионата мира — 2019 французы взяли перерыв, чтобы подготовиться к Олимпиаде, а в конце мая 2020-го Ванесса поделилась видео, на котором исполняет сложнейший четверной выброс. Однако 29 сентября один из самых ярких и красивых дуэтов последних лет объявил о завершении карьеры. Без объяснения причин.

Может быть, мы никогда не узнаем причин такого скоропалительного решения, но очевидно, что этот скандал деморализовал фигуристов и лишил их возможности завершить карьеру на высокой ноте. Лучшая французская пара за последние 20 лет явно не хотела уходить из спорта без по-настоящему больших побед, но всего два интимных фото, отправленных Морганом 13-летней девочке, угробили его карьеру.

А заодно и мечту его партнёрши об олимпийском золоте.