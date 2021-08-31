Третий поход за мечтой. Почему сейчас Туктамышева ближе к Олимпиаде, чем когда-либо

Елизавете Туктамышевой принадлежит уникальное, но немного печальное достижение. Лиза – самая титулованная и любимая зрителями фигуристка, ни разу не выступавшая на Олимпийских играх. В следующем сезоне чемпионка мира и Европы предпримет третью попытку избавиться от неприятного ярлыка.

По ходу долгой и удивительной карьеры ученица Алексея Мишина из вундеркинда превратилась в главного долгожителя женского одиночного катания. Ни перед Сочи-2014, ни перед Пхёнчханом-2018 конкуренция за место на Олимпиаде не была такой суровой, как сейчас. Но, как ни парадоксально, именно в следующем сезоне у Туктамышевой есть реальный шанс осуществить заветную мечту.



Так почему Лиза уже дважды оставалась за бортом Олимпийских игр? И за счёт чего может прервать эту злополучную серию?

Для Туктамышевой чемпионат России сложнее чемпионата мира

Задачу попадания на Олимпиаду для Туктамышевой осложняли непростые отношения с чемпионатом России – основным этапом отбора в национальную сборную. Свою единственную победу на главном внутреннем турнире Лиза одержала в 16 лет, в декабре 2012-го. Защита титула практически гарантировала бы ей участие в Олимпиаде в Сочи, но всё сложилось иначе.



Елизавета неплохо начала сезон, но после серии медалей на соревнованиях второго эшелона последовал провал на чемпионате страны. Тогда, напомним, у России было лишь две квоты в женской «одиночке», и составить конкуренцию Юлии Липницкой и Аделине Сотниковой у Туктамышевой не вышло. Сама фигуристка объяснила свой спад переходным возрастом, который сопровождался набором веса, стремительным ростом и неустойчивой психикой.

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«Сначала я расстроилась, что не буду выступать на Олимпиаде, но сейчас понимаю, что Игры у меня ещё могут быть, жизнь на этом не кончается. Мне ведь всего 17 лет, время есть. Ведь я ещё могу отобраться на две следующих Олимпиады, если всё будет в порядке», – прокомментировала Туктамышева свою неудачу на чемпионате России.

Свой самый успешный сезон с точки зрения титулов Лиза провела аккурат после Олимпиады в Сочи. Героини домашних Игр сдали на глазах, а восходящие звёздочки только набирали силу. Туктамышева же распорядилась шансом по максимуму, показав на чемпионате мира в Шанхае редкий по тем временам тройной аксель. Однако провести весь олимпийский цикл на высоком уровне у неё не получилось. Дали о себе знать травмы, да и конкуренция резко увеличилась. В итоге на чемпионате России перед Олимпиадой в Пхёнчхане Лиза заняла только седьмое место, оставшись без вторых Игр кряду.

Сама Туктамышева воспринимает перепады в спортивной жизни с присущей ей иронией: «Моя карьера — как аритмия. И это нормально». Более того, фигуристка находит в себе силы шутить над ситуацией. Так, после успешного старта послеолимпийского сезона-2018/2019 она посмеялась над мемом, созданным одним из поклонников.

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Возвращение в элиту

Уж и не сосчитать, сколько раз Туктамышеву списывали со счетов и отправляли на пенсию. Но она предпринимает уже третью попытку отобраться на Олимпиаду.

Если раньше ученица Мишина феерила сразу после Игр, то в прошлом сезоне предстала в изумительной форме непосредственно перед битвой за Пекин. Лиза выиграла московский этап Гран-при, отобралась на чемпионат мира и завоевала там серебро. В новом рейтинге ISU она занимает четвёртую строчку, опережая многих учениц Этери Тутберидзе. Это позволяет ей рассчитывать на место в заключительной разминке и, следовательно, на более высокие баллы за компоненты.



«Ей надо сохранить свой тройной аксель, и она будет конкурентоспособна», — оценивает подготовку Елизаветы к новому сезону Илья Авербух.



Лиза готовит к новому сезону четверной тулуп, а на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге уверенно прыгала фирменный тройной аксель. И пусть без ошибок соперниц рассчитывать на участие в Олимпиаде будет тяжело, по своему настрою и готовности Туктамышева даст фору себе же прежней. А значит, и поездка на Игры для неё может превратиться из мечты в реальность. Кажется, что именно сейчас Туктамышева ближе к Олимпиаде, чем когда-либо.