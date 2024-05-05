Костомаров ответил на вопрос о значимых событиях сезона-2023/2024

Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров высказался про сезон-2023/2024 в фигурном катании.

«Какое событие из сезона запомнил? Честно скажу, мало чего видел, трудно сказать что-то конкретное. Не хочу обманывать вас, мало следил за событиями», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Позже из-за осложнений у фигуриста развился некроз конечностей. Врачи приняли решение провести частичные ампутации рук и ног спортсмена. Позже Костомаров прошёл процедуру протезирования и в декабре 2023 года впервые вышел на лёд после госпитализации.