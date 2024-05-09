Вайцеховская: сумеет ли Игнатов в новом штабе бороться так, как это делал сам Плющенко?

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о переходе серебряного призёра чемпионата России – 2021, российского фигуриста Макара Игнатова в группу к Евгению Плющенко.

«10 лет в группе Евгения Рукавицына — это прекрасная тренерская школа. Рукавицын — очень качественный специалист в плане обучения технике. У всех его спортсменов очень правильные взгляды на человеческие отношения, и очень многое перекликается с характером и понятиями самого Плющенко.

При наличии огромного количества сильных сторон слабым местом Игнатова (как и большинства фигуристов уже бывшей группы Макара) я бы назвала не слишком высокую способность соревноваться.

Если же говорить о чисто спортивном будущем, мне было бы интересно именно это: сумеет ли Игнатов в новом штабе начать биться за каждый шанс так, как это блистательно получалось у Плющенко? Если сумеет, он будет способен оставаться в спорте конкурентоспособным ещё очень долгое время», — написала Вайцеховская в своих социальных сетях.

Напомним, вчера, 8 мая, стало известно, что Игнатов попрощался с прошлым тренерским штабом, который возглавляет Евгений Рукавицын, и переехал в Москву из Санкт-Петербурга, чтобы тренироваться в команде двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Некоторые связывают решение фигуриста с тем, что его девушка, серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине — 2022 Александра Трусова, живёт в Москве.