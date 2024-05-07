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Группа Тутберидзе приняла решение об отмене летнего сбора в Новогорске

Группа Тутберидзе приняла решение об отмене летнего сбора в Новогорске
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Группа заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не будет проводить традиционный летний сбор на базе в Новогорске, сообщает «РИА Новости Спорт».

Принятое решение связано с открытием нового многофункционального центра, носящего имя Этери Тутберидзе. Центр был открыт в московском районе Ясенево в декабре 2023 года. Группа Тутберидзе будет готовиться к предстоящему сезону в данном центре, который имеет полное техническое оснащение для тренировок.

Отметим, что новый объект включает в себя две ледовые арены, 10 хореографических, а также акробатический и тренажёрный залы. Ранее на сайте единой системы в сфере закупок появилась информация, что на уборку центра потратят 109 млн рублей.

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