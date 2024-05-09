Мишина/Галлямов высказались о развитии парного катания на международной арене

Чемпионы мира, Европы, России и бронзовые призёры Олимпийских игр 2022 года в личном зачёте Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о развитии парного катания на международной арене.

Мишина: Смотрела и чемпионат мира, и чемпионат Европы, и чемпионат четырех континентов. Говорить о каких-то тенденциях рано. Изменения в правилах, которые сейчас анонсируются, обнародуют на летнем конгрессе ISU. Будем под них подстраиваться. Пока можно лишь говорить о том, что парное катание развивается по-другому, чем было бы в случае участия в соревнованиях российских спортсменов.

Галлямов: Чемпионат мира вообще не смотрел. Просто неинтересно. Для себя ничего нового не открою. Грядущие изменения правил обсуждал с друзьями, которые участвуют сейчас в соревнованиях: «немцем» Никитой Володиным и «венгром» Алексеем Святченко. Они пока тоже не понимают, что придется менять в соответствии с новыми правилами. А ведь обычно к работе над программами все приступают уже в мае. Сейчас изменения в правилах обнародуют в июле. Это немного странно, — приводит слова спортсменов журнал «Московский фигурист».

Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) предложил ввести некоторые изменения в оценивании элементов в следующем сезоне. В целом они нацелены на облегчение технического контента программ, при этом на прибавление стоимости хореографических элементов. К примеру, в парном катании предлагаются ограничить любые парные комбинации двумя прыжками, хотя сейчас практически все российские и некоторые международные фигуристы исполняют каскад из трёх прыжков.