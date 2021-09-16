«Это законно, так любить тебя?» Фигурист Ковтун готовится к свадьбе с известной гимнасткой

Один из лучших российских фигуристов последнего времени Максим Ковтун так и не смог добраться до главных титулов, зато уже после ухода из спорта обрёл личное счастье. Красивая история любви Максима и пятикратной чемпионки мира по художественной гимнастике Евгении Левановой близится к свадьбе.

Знаменитый фигурист устроил своей возлюбленной сюрприз на яхте и сделал предложение.

Скоро в российском спорте появится новая чемпионская семья.

«Я каждый день влюбляюсь в тебя всё больше и больше»

Свои романтические отношения Ковтун и Леванова никогда не скрывали. Спортсмены вместе уже три года. Всё это время они делились своим счастьем в соцсетях, выкладывая милые фотографии. На прошлогоднюю годовщину отношений Максим и Евгения сделали трогательные посты в «Инстаграме».

«Прошло два года, а я каждый день влюбляюсь в тебя всё больше и больше.

Хочу сказать спасибо тебе за всё, что ты делаешь для меня. Спасибо за твоё терпение, за поддержку в трудную минуту, за твою безграничную любовь. Мы с тобой очень многое прошли и пройдём вместе, ведь у нас совместная дорога в лучшее будущее, с едиными целями и мыслями. Пусть так будет и дальше. Я люблю тебя», — написала Леванова.

«730 дней счастья, любви и взаимопонимания, спасибо тебе, хочу ещё тысячи тысяч дней», — поделился Ковтун.

«Это законно, так любить тебя?» — ответила возлюбленному Евгения.

Предложение на яхте

Новость о помолвке известных спортсменов для болельщиков сюрпризом не стала. Впервые Максим так открыто и так красиво говорил о своей любви. За три года отношений фигурист понял, что Женя — его судьба. Решился на ответственный шаг Ковтун во время участия в ледовом шоу в Сочи. Спортсмен организовал морскую прогулку на яхте, во время которой и сделал Левановой предложение руки и сердца. И получил согласие.

«И вчера, на таком невероятном закате произошёл прекрасный и счастливый момент. Я сказала «да», — написала Евгения.

С помолвкой пару поздравило множество людей из мира спорта. В комментариях у Ковтуна отметились Татьяна Тарасова, Евгения Медведева, Елена Ильиных, Татьяна Волосожар, Ванесса Джеймс и Морис Квителашвили, у Левановой — Елизавета Нугуманова, Ангелина Мельникова, Анастасия Татарева, Дарья Нагорная, Аделина Сотникова и Анастасия Назаренко.

За такую красивую пару невозможно не порадоваться!

Ковтун ищет себя

Долгое время Ковтун был главной надеждой российского мужского катания. Максима даже называли новым Плющенко. Но на заре карьеры фигуристу не дали заслуженной возможности поехать на Олимпиаду в Сочи, предпочтя ему Евгения. Это надломило спортсмена и, возможно, именно из-за этого Ковтун не реализовал весь свой потенциал. Самые весомые достижения фигуриста — три титула чемпиона России, два серебра и бронза чемпионатов Европы. В 2019 году Ковтун после победы на Универсиаде неожиданно завершил карьеру.

«Тут нет драмы, моё время было, оно ушло, но оно было… А скоро оно ещё будет вновь! Но уже в другой главе моей прекрасной, замечательной, интересной жизни», — писал тогда Максим.

После ухода из спорта Ковтун попробовал себя в музыке, начал активно участвовать в ледовых шоу и занялся подкатками. Максим признаётся, что продолжает искать себя.

«Я открыт ко всему миру и старюсь всё попробовать, потому что раньше я был этой возможности лишён», — говорил фигурист в интервью Василию Конову.

Кто невеста фигуриста Максима Ковтуна

Если по известности Максим опережает свою невесту, то вот по количеству престижных титулов серьёзно уступает. Воспитанница Ирины Винер-Усмановой пять раз становилась чемпионкой мира в групповых упражнениях.

Евгения должна была ехать на Олимпиаду в Токио, но стала жертвой обстоятельств. Если бы Игры не были перенесены на год, то Леванова точно бы в них участвовала. Девушка безвылазно сидела в Новогорске и готовилась к турниру. Но в олимпийский сезон Женя получила серьёзные травмы ног, перенесла две операции и не успела подготовиться к Токио. Ковтун надеется, что Женя найдёт в себе силы остаться до Парижа-2024.

«Я позавчера с Татьяной Анатольевной болтал по телефону, и она сказала: «Если Женя может, то обязательно надо возвращаться». Я ей это передал. Это её жизнь, её решение. Но мы с её мамой очень поддерживаем решение вернуться», — рассказывал Ковтун.