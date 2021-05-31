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История любви фигуристов Бетины Поповой и Дениса Ходыкина — как развивался роман, почему скрывали свадьбу

«Наверное, пора жить вместе». Как известные российские фигуристы скрывали, что женаты
Алексей Адамов
История любви Поповой и Ходыкина
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Бетину Попова и Дениса Ходыкина на серьёзный шаг толкнула в том числе пандемия коронавируса. Но почти год об их свадьбе мало кто знал.

В фигурном катании стало на одну семейную пару больше. Удивительно, но известным российским фигуристам почти год удавалось скрывать от болельщиков информацию о свадьбе. Теперь же, когда тайное стало явным, поклонники засыпают спортсменов поздравлениями и желают молодым семейного благополучия.

Почему же Бетина Попова и Денис Ходыкин так долго держали в секрете важнейшее событие в их жизни?

Лучший подарок от фигурного катания

О романе бронзового призёра чемпионата Европы — 2020 Дениса Ходыкина, выступающего в паре с Дарьей Павлюченко, и чемпионки зимней Универсиады — 2019 в танцах на льду Бетины Поповой было известно довольно давно. Фигуристы начали встречаться в 2019 году и часто выкладывали в соцсетях совместные фотографии.

«Началось всё с фигурного катания. Это самое дорогое, что оно мне дало. Лучший подарок от фигурного катания. Даже не думаю, что у нас были какие-то свидания, если честно. Просто в какой-то момент мы подумали: «Так, ну, наверное, пора жить вместе. Будет удобнее так», — рассказывала Попова.

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Вместе дома и на работе

Дуэт Поповой и Сергея Мозгова, несмотря на яркую индивидуальность и любовь зрителей, до больших побед в танцах на льду так и не добрался. Устав от постоянных травм и разочарований, в феврале 2020-го фигуристы завершили карьеру. Бетина практически всё освободившееся время проводила вместе с возлюбленным и даже стала помогать его паре с Дарьей Павлюченко в качестве хореографа.

В минувшем сезоне 21-летний Ходыкин и 18-летняя Павлюченко во второй раз стали бронзовыми призёрами чемпионата России, однако в борьбе за участие в чемпионате мира уступили будущим триумфаторам Стокгольма Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Попова же осваивалась в роли постановщика программ, присутствовала в информационном поле как эксперт и привлекала к себе внимание откровенными высказываниями о закулисье фигурного катания.

А ещё Бетина сопровождала Дениса практически на всех турнирах сезона и оказывала ему всестороннюю поддержку. На совместных фотографиях молодые люди выглядели счастливыми, но мало кто знал, что они уже не просто парень и девушка, а муж и жена.

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Свадьба, скрытая от посторонних

Как выяснилось, известные российские фигуристы поженились ещё в августе 2020-го, но почти год держали свадьбу в секрете. Денис приобрёл кольцо во время чемпионата Европы в Граце, где вместе с Павлюченко поднялся на третью ступень пьедестала. По словам Поповой, на ответственный шаг их толкнули не только романтические, но и прагматичные причины.

«Поженились в августе. Свадьбы не было, просто расписались. Мы это сделали ещё и потому, что начался карантин и на случай, если, не дай бог, кто-то попадёт в больницу, родственникам разрешили бы посещение. Да и всякие другие заморочки. Например, если к моим родителям лететь на Кипр, надо было бы кучу документов оформлять», — сказала Попова.

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Широкой публике о регистрации отношений Денис и Бетина решили не рассказывать, поэтому для многих болельщиков информация об их браке стала приятной неожиданностью. В соцсетях и на сайтах о фигурном катании поклонники поздравляют пару с важным событием и надеются, что новый статус придаст Денису мотивации в борьбе за путёвку на Олимпиаду. Сам же фигурист признаётся, что изменения в личной жизни на его отношение к фигурному катанию практически не повлияли.

«Я всё тот же. Может быть, мой подход к фигурному катанию и к тренировкам немного изменился — я отношусь к этому немного легче, но всё с той же серьёзностью и намерениями. Я не ищу в фигурном катании смысл жизни, а больше наслаждаюсь им», — говорит Ходыкин.

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Теги Фигурное катание Прочие турниры •••

Заглавное фото: instagram.com/bet1nka

Источник: «Чемпионат»

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