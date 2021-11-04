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Кто из российских фигуристок достоин ехать на Олимпиаду, 4 ноября: Валиева вне конкуренции, шансы Трусовой и Щербаковой

Валиева одной ногой на Олимпиаде. Щербакова всё дальше от лидеров «Гонки за Пекин»
Алексей Адамов
Валиева одной ногой на Олимпиаде
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Кто из российских фигуристок заслуживает выступить на Играх прямо сейчас? Общий зачёт спецпроекта «Чемпионата» после второго этапа Гран-при.

Сезон в фигурном катании пролетает на одном дыхании. С каждым турниром всё яснее картина в борьбе за три путёвки на Олимпийские игры — 2022 в женском одиночном катании. И всё меньше шансов у тех, кто начал сезон не оптимальным образом. Этап Гран-при в Ванкувере только укрепил позиции фаворитов «Гонки за Пекин» — Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой. А вот Алёна Косторная от лидеров отстаёт уже очень сильно.

Так кто же должен представлять Россию на Олимпиаде, если бы состав выбирался сегодня?

Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? «Гонка за Пекин» началась Кто из российских фигуристок достоин выступить на Олимпиаде? «Гонка за Пекин» началась

На этапе в Ванкувере Камила Валиева обновила два мировых рекорда, за что получает дополнительные два балла. Свой суммарный результат Камила улучшила на 15 с лишним баллов и упрочила лидерство в рейтинге лучших результатов сезона. Туктамышева набрала чуть меньше, чем в Финляндии, и осталась на второй позиции. Алёна Косторная превзойти свой «сизн бест» в Канаде не смогла и пока располагается на шестой строчке.

Камила Валиева легко и непринуждённо выиграла свой первый взрослый этап Гран-при и забирает два балла. Один балл за второе место на этапе в Ванкувере заработала Елизавета Туктамышева. У обеих спортсменок уже по 3 очка в зачёте занятых мест. Алёна Косторная заняла третье место, но на этапах Гран-при за этот результат в «Гонке за Пекин» баллы не положены.

В прыжковой таблице огромный рывок совершила Камила Валиева. Чемпионка обошлась без падений, идеально откатала короткую программу с тройным акселем и выдала три потрясающих четверных в произвольной. Продолжает без ошибок исполнять тройной аксель Туктамышева, что позволяет ей уверенно чувствовать себя в прыжковом зачёте.

Трусова доказывает, что необходима на Олимпиаде. Щербакова отстаёт в «Гонке за Пекин» Трусова доказывает, что необходима на Олимпиаде. Щербакова отстаёт в «Гонке за Пекин»

По части компонентов произошли серьёзные изменения. Камила Валиева теперь лидирует по среднему баллу, а вот Елизавета Туктамышева опустилась на третью строчку. Понизила свой средний балл и Алёна Косторная, которая теперь в зачёте компонентов опережает только Александру Трусову.

Для формирования промежуточного зачёта «Гонки за Пекин» нам осталось узнать, кого на данный момент отправили бы на Олимпиаду журналисты и читатели. Отдел фигурного катания «Чемпионата», как и на прошлой неделе, видит в составе сборной России Валиеву, Туктамышеву и Трусову. А вот читатели после этапа в Ванкувере проголосовали за Валиеву, Туктамышеву и Щербакову.

В общем зачёте Валиева и Туктамышева укрепили лидерство. Камила так вообще одной ногой на Олимпиаде. На третьей позиции по-прежнему Александра Трусова. Тройка основных претенденток на участие в Пекине вырисовывается всё отчётливее.

Третий этап Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 7 ноября, даст ответ на вопрос, насколько в борьбу за участие в Олимпиаде готова включиться Анна Щербакова – фигуристка, не проигравшая ни одного старта в прошлом сезоне.

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