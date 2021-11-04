Валиева одной ногой на Олимпиаде. Щербакова всё дальше от лидеров «Гонки за Пекин»

Сезон в фигурном катании пролетает на одном дыхании. С каждым турниром всё яснее картина в борьбе за три путёвки на Олимпийские игры — 2022 в женском одиночном катании. И всё меньше шансов у тех, кто начал сезон не оптимальным образом. Этап Гран-при в Ванкувере только укрепил позиции фаворитов «Гонки за Пекин» — Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой. А вот Алёна Косторная от лидеров отстаёт уже очень сильно.
Так кто же должен представлять Россию на Олимпиаде, если бы состав выбирался сегодня?
На этапе в Ванкувере Камила Валиева обновила два мировых рекорда, за что получает дополнительные два балла. Свой суммарный результат Камила улучшила на 15 с лишним баллов и упрочила лидерство в рейтинге лучших результатов сезона. Туктамышева набрала чуть меньше, чем в Финляндии, и осталась на второй позиции. Алёна Косторная превзойти свой «сизн бест» в Канаде не смогла и пока располагается на шестой строчке.
Камила Валиева легко и непринуждённо выиграла свой первый взрослый этап Гран-при и забирает два балла. Один балл за второе место на этапе в Ванкувере заработала Елизавета Туктамышева. У обеих спортсменок уже по 3 очка в зачёте занятых мест. Алёна Косторная заняла третье место, но на этапах Гран-при за этот результат в «Гонке за Пекин» баллы не положены.
В прыжковой таблице огромный рывок совершила Камила Валиева. Чемпионка обошлась без падений, идеально откатала короткую программу с тройным акселем и выдала три потрясающих четверных в произвольной. Продолжает без ошибок исполнять тройной аксель Туктамышева, что позволяет ей уверенно чувствовать себя в прыжковом зачёте.
По части компонентов произошли серьёзные изменения. Камила Валиева теперь лидирует по среднему баллу, а вот Елизавета Туктамышева опустилась на третью строчку. Понизила свой средний балл и Алёна Косторная, которая теперь в зачёте компонентов опережает только Александру Трусову.
Для формирования промежуточного зачёта «Гонки за Пекин» нам осталось узнать, кого на данный момент отправили бы на Олимпиаду журналисты и читатели. Отдел фигурного катания «Чемпионата», как и на прошлой неделе, видит в составе сборной России Валиеву, Туктамышеву и Трусову. А вот читатели после этапа в Ванкувере проголосовали за Валиеву, Туктамышеву и Щербакову.
В общем зачёте Валиева и Туктамышева укрепили лидерство. Камила так вообще одной ногой на Олимпиаде. На третьей позиции по-прежнему Александра Трусова. Тройка основных претенденток на участие в Пекине вырисовывается всё отчётливее.
Третий этап Гран-при, который пройдёт в Турине с 5 по 7 ноября, даст ответ на вопрос, насколько в борьбу за участие в Олимпиаде готова включиться Анна Щербакова – фигуристка, не проигравшая ни одного старта в прошлом сезоне.
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