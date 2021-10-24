Российская пара в одну калитку победила в США. Новое крутое достижение тренера Тутберидзе

Тарасова и Морозов не избежали ошибок, но легко опередили соперников. А вот другие лидеры сборной России умудрились проиграть японцам.

От турнира пар на этапе Гран-при по фигурному катанию в США все ждали напряжённой борьбы двух топовых дуэтов из России. Но борьбы не получилось. Пока Евгения Тарасова и Владимир Морозов радовались первой большой победе под руководством Этери Тутберидзе, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский грубо ошибались и проиграли даже малоизвестным фигуристам из Японии.

Эту дуэль Тутберидзе и Тамары Москвиной Этери выиграла в одну калитку.

Фигуристка из России не справилась с волнением

Для российских болельщиков произвольная программа спортивных пар на этапе Гран-при США началась с не самого удачного проката наших дебютантов Алины Пепелевой и Романа Плешкова. Ученики Нины Мозер допустили несколько серьёзных ошибок, в том числе фигуристка упала на параллельном тройном сальхове и не справилась с каскадом 3-2-2, сдвоив первый прыжок. Остальные элементы спортсмены выполнили чисто — особенно хорошо получились два выброса. Судьи оценили выступление Алины и Ромы достаточно лояльно — 118,97 балла, в сумме — 183,12.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Следом на лёд вышли действующие чемпионы Америки Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзьер. Дуэт реабилитировался за неудачу в короткой программе и визуально откатал без помарок. За две программы они набрали почти 203 балла. Не задалось выступление у второго дуэта США Джессики-Ноэль Калаланг и Брайана Джонсона: фигуристы допустили по одному падению, заработав несколько штрафных баллов.

Японцы Рику Миура и Риюти Кихара претендовали на попадание в тройку призёров, но обидное падение партнёрши с выброса едва не лишило их заветной медали. Спортсменка не смогла приземлиться и, прокатившись на льду, больно ударилась спиной о бортик. Тем не менее пара смогла собраться и выдала очень мощную концовку. Во время проката Миура и Кихара улыбались — было видно, что они довольны своим выступлением, несмотря на ошибку.

Бойкова и Козловский уступили неизвестным японцам

К сожалению, не получилось показать свой максимум у Александры Бойковой с Дмитрием Козловским. Воспитанники Тамары Москвиной представили яркую и экспрессивную программу «Малагенья». И были убедительны в новой роли. Однако технически бронзовые призёры чемпионата мира были неидеальны: каскад с двумя тройными сальховами через ойлер обернулся падением Саши. Не устояла на ногах она и во время выброса тройного флипа.

Сложилось ощущение, что пока Бойкова и Козловский находятся не в оптимальной форме. Вместе с тем тренеры не форсируют события и позволяют своим ученикам постепенно готовиться к предстоящим стартам. Сложная во всех аспектах постановка требует от Саши и Димы высокой концентрации — возможно, именно поэтому фигуристы чувствуют себя несколько некомфортно, пытаясь раскрыться артистически.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Сыграло свою роль и то, что это первый серьёзный турнир для пары в сезоне. Кроме того, сказалась акклиматизация после непростой дороги в США. И всё же первый в сезоне старт для действующих чемпионов Европы и призёров чемпионата мира следует признать неудачным. Они не только без шансов проиграли Тарасовой и Морозову, но и пропустили вперёд не хватающих звёзд с неба японцев.

Тарасова и Морозов добыли очередное золото для Тутберидзе

Лидеры короткой программы Тарасова и Морозов имели неплохой запас перед произвольной, но, по сути, он им не пригодился. Даже несмотря на некоторые огрехи (и Вова, и Женя сорвали по одному прыжку), фигуристы показали совершенно другой уровень выступления. Подкрутки и вращения максимального четвёртого уровня, сложные поддержки и красивая дорожка шагов — Тарасова и Морозов снова были на высоте.

Трансляция Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Хотя проблемы с прыжками остаются, во многом другом ребята заметно прибавили под руководством Этери Георгиевны. Очень уверенными были выбросы, в движениях партнёра появилась дополнительная пластика, да и в целом у дуэта повысилась выразительность. За свой прокат Тарасова и Морозов получили более 142 баллов и с результатом в 222,50 балла выиграли турнир.

Это первая победа Этери Георгиевны в качестве тренера пары на этапе Гран-при. И новое крутое достижение Тутберидзе.

Кажется, теперь сами спортсмены верят в свой успех. А ведь именно этого им и не хватало до перехода в «Хрустальный».