Просто загляденье! Кто же она — самая красивая фигуристка России 2021 года?

Фигурное катание не зря считается одним из самых красивых видов спорта: количество красоток, способных растопить лёд одной лишь своей улыбкой, в нём зашкаливает. Грация и очарование фигуристок привлекают внимание болельщиков не меньше, чем сложные элементы. А для кого-то это даже важнее любых результатов и рекордов.
Под конец года самое время вспомнить самых красивых фигуристок России — 2021 и проголосовать за свою фаворитку.
Алина Загитова
Олимпийская чемпионка Алина Загитова два года не выступает на соревнованиях, но продолжает радовать болельщиков своими успехами на других поприщах. 19-летняя фигуристка успешно катается в ледовых шоу и уже во второй раз примерила на себя роль телеведущей «Ледникового периода» на Первом канале.
Параллельно Алина получает два высших образования: учится на продюсера и тренера. И, конечно, такую красавицу регулярно приглашают участвовать в различной рекламе: от косметических брендов до социально-значимых проектов.
Алёна Косторная
Чемпионке Европы и самой дерзкой фигуристке России Алёне Косторной в августе исполнилось 18 лет, и очень радует, что она по-прежнему продолжает соревноваться.
Минувший год для фигуристки оказался довольно тяжёлым: неудача на финале Кубка России, возвращение к Тутберидзе, борьба за тройной аксель, перелом кисти руки и пропуск чемпионата России. Теперь болельщики очень ждут возвращения обаятельной Алёны на лёд, а пока любуются ею на её новом YouTube-канале.
Александра Степанова
Александра Степанова обладает идеальной модельной внешностью и могла бы запросто штурмовать модные показы и страницы журналов. Возможно, после завершения карьеры так и будет, но пока девушка сосредоточена вместе со своим партнёром Иваном Букиным на выступлениях в танцах на льду. Смотреть на эту красивую пару — одно удовольствие! А Саша, безусловно, украшение любых соревнований и магнит для мужских взглядов.
Виктория Синицина
Виктория Синицина вместе со своим партнёром Никитой Кацалаповым в 2021 году завоевала главный титул в карьере: стала чемпионкой мира в танцах на льду. Однако этот успех случился у дуэта в отсутствие главных соперников — французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона. Но улыбчивая Виктория настроена на предстоящую с ними борьбу оптимистично и заряжает своим позитивом Никиту.
Диана Дэвис
18-летняя Диана Дэвис вместе со своим партнёром Глебом Смолкиным выиграла серебро на чемпионате России и попала в сборную на чемпионат Европы. В новом сезоне дуэт стремительно ворвался во взрослые и заставил всех о себе говорить. Ещё бы! Ведь Диана — дочка Этери Тутберидзе, без пересудов в такой ситуации не обойдётся.
Зато мы точно знаем, в кого у неё такая эффектная внешность: кажется, Диана взяла всё лучшее от своей знаменитой мамы.
Евгения Медведева
Двукратная чемпионка мира решила пропустить олимпийский сезон, но от этого фигурного катания в её жизни меньше не стало. Девушка стала участницей «Ледникового периода», встав в пару с популярным тиктокером Даней Милохиным, и раскрыла себя с новой стороны.
Популярность Медведевой настолько возросла в 2021 году, что она набрала больше миллиона подписчиков в «Инстаграме» и TikTok. А её знаменитая произвольная программа Alegria по мотивам шоу Цирка дю Солей преобразовалась в показательную и привела всех в восторг.
Евгения Тарасова
Хрупкая парница Евгения Тарасова заставляет замирать сердце на своих выбросах и подкрутках. Не говоря уже о высоких поддержках, в которые её, как пушинку, поднимает партнёр Владимир Морозов. Год для их пары был непростым, но ознаменовался присоединением к команде Тутберидзе и чувственными новыми программами. Впрочем, когда партнёрша такая красавица — без чувств кататься просто невозможно.
Елизавета Нугуманова
Елизавета Нугуманова отметилась в этом году попаданием в резерв сборной России, однако её выступления в олимпийском сезоне не задались и даже не позволили отобраться на чемпионат России. Но красотка с ослепительной улыбкой не унывает: она любит кататься и радовать публику. А ещё Лиза очень популярна в соцсетях, куда регулярно выкладывает ролики со своими танцами.
Елизавета Туктамышева
Для Елизаветы Туктамышевой 2021 год принёс много счастливых моментов. Поездка на чемпионат мира в Стокгольме была уже сама по себе достижением, а завоевание там серебра — настоящим прорывом.
Но не только спортивными успехами отметилась Лиза в уходящем году. «Шальная императрица» снялась для мужского журнала Maxim в очень пикантных образах, ярко продемонстрировав отличную фигуру и уверенность в себе. А что? Взрослая девушка имеет полное право делать то, что захочет. Тем более благодаря Лизе интерес к женскому одиночному точно не упадёт.
Софья Самодурова
Софья Самодурова не отличалась заметными успехами в фигурном катании в минувшем году, но запомнилась интересными образами в своих программах. Девушка не стесняется подчёркивать свою яркую внешность и женственную фигуру, поэтому всегда выделяется на соревнованиях, даже при не лучших прокатах.
Жаль, что Софье не повезло с отменой Универсиады, где она имела хорошие шансы на медаль: увидеть девушку с улыбкой на пьедестале было бы здорово.
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