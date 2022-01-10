«Пресса нанесла Жене психологическую травму». Как Медведева впервые проиграла Загитовой

На ЧЕ-2018 Евгения вернулась после перелома и потерпела поражение. Она едва не плакала, но убеждала болельщиков в том, что всё хорошо.

Четыре года назад мы наблюдали один из самых драматичных чемпионатов Европы: на льду «Мегаспорта» в Москве Евгения Медведева впервые проиграла Алине Загитовой. Победное шествие Жени на протяжении двух лет закончилось, и новым лидером среди одиночниц стала Алина.

Да, уже тогда, до Олимпиады в Пхёнчхане, стало ясно, что доминирование Медведевой на мировой арене позади. Её эстафету переняла более юная воспитанница Тутберидзе — 15-летняя недавняя юниорка, которая стремительно ворвалась во взрослые и поразила всех невероятной сложностью своих программ.

Медведевой ничего не оставалась, кроме как принять новую реальность.

Эпичное противостояние

Домашний чемпионат Европы — 2018 оказался первой реальной битвой Евгении Медведевой и Алины Загитовой. Так уж вышло, что до него они не встречались ни на этапах Гран-при, ни в его финале, ни на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Тутберидзе благоразумно развела двух своих воспитанниц по разным этапам чемпионской серии, а финал Гран-при и чемпионат России Медведева была вынуждена пропустить из-за травмы голеностопа.

Впрочем, одна очная встреча у Жени и Алины всё же была, но в предолимпийском сезоне. На чемпионате России в декабре 2016 года у них состоялась своеобразная «репетиция» будущего противостояния. Тогда Женя уверенно победила юниорку Алину. Но произвольная программа «красной балерины», где все прыжки были поставлены во вторую половину, оставила неизгладимое впечатление. «Бомба», как назвала тогда Загитову Татьяна Тарасова, начала обратный отсчёт, а на чемпионате Европы — 2018 произошёл уже взрыв.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«У меня есть свой путь»

Перед чемпионатом Европы Евгения Медведева с удовольствием предвкушала соревнования, а от неё тем временем многие ожидали победы. Давление на едва оправившуюся от тяжёлой травмы фигуристку было колоссальным: накануне Олимпийских игр ей предстояло доказать, что она по-прежнему лидер женской сборной России.

В короткой программе воспитанницы Тутберидзе выступали друг за дружкой: сначала на лёд «Мегаспорта» вышла Женя, а сразу после неё — Алина. Двукратную чемпионку мира болельщики встречали с восторгом. Женя откаталась так проникновенно и чувственно, что даже её степ-аут на двойном акселе не испортил впечатления. Но, конечно, сама Евгения этой ошибке не обрадовалась: закончив прокат, она высунула язык от досады. Судьи оценили её выступление в 78,57 балла, и она стала первой в текущем зачёте.

Но далее каталась Алина, которая выдала свой лучшую короткую в сезоне. Показала настоящую мощь, ни разу не дрогнув, несмотря на то что выступала после таких титулованных фигуристок, как Костнер и Медведева. А её фирменный каскад тройной лутц-тройной риттбергер получился настолько легко, словно ничего ей не стоил. Но высокую сложность программы Алины сгладили скромные компоненты, хотя личный рекорд она всё-таки установила, набрав 80,27 балла и опередив Медведеву.

Это небольшое отставание для Жени не было фатальным. Не допусти она ошибку на двойном акселе, была бы первой за счёт щедрых компонентов. Главная битва была впереди, и ей было важно сосредоточиться на себе, не обращая внимания на расклад в турнирной таблице.

«Я всю жизнь следую одному правилу: у меня есть свой путь и я иду по нему. Соперничество действительно подстёгивает, но у нас индивидуальный вид спорта, а потому ты должен сосредоточиться на своём собственном выступлении», — сказала Медведева после проката.

Печаль за радостной улыбкой

Накал эмоций в произвольной программе усилился ещё больше. Жене выпало выступать последней, а Алине — прямо перед ней. Мало приятного — выходить на лёд после основной конкурентки.

Алина снова откаталась безупречно. Её «Дон Кихот» поднял зрительный зал, а судьям просто не к чему было придраться. Шикарный прокат. Чемпионский. И общая оценка — 238,24 балла — очень близка к рекорду Медведевой. То есть для победы Жене нужно было показывать свой максимум — тяжёлая задача для спортсменки, недавно перенёсшей стрессовый перелом голеностопа.

Но никаких рекордных баллов Женя и близко не набрала, хотя была очень хороша в образе Анны Карениной и заставила трибуны затаить дыхание от развернувшегося на их глазах мини-спектакля. Допустив несколько мелких ошибок, Медведева сама не оставила шанса судьям вытянуть её на первое место высокими компонентами. Даже чистый прокат мог оказаться бесполезен против «бомбы» Загитовой. А тут Женя не смогла сделать каскад в начале программы из-за неуверенного выезда с флипа, пришлось делать его во второй половине — всё получилось, но фигуристке явно не хватало былой уверенности. К концу программы она устала и пошатнулась на выезде с двойного акселя — тоже не катастрофа, но когда твоя соперница абсолютно безупречна — любая мелочь имеет значение.

Алина Загитова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После проката Женю очень тепло обняла Тутберидзе. Было видно, что тренер сильно переживала за свою ученицу, и, скорее всего, заранее понимала, что та проиграла. Но в Медведевой ещё жила надежда. В зоне «кисс энд край» перед оглашением оценок Женя закрыла глаза, а когда открыла — увидела, что она только вторая. 232,86 балла. Своё разочарование она старательно пыталась скрыть за улыбкой, и это у неё почти получилось. Но всё же за маской радости читалось расстройство. Первое поражение за два года. И накануне Олимпийских игр. Какая тут радость?

Расстроена поражением Медведевой была и великий тренер Татьяна Тарасова. Правда, в неудаче фигуристки она обвинила СМИ.

«Рада, что я увидела Женю в таком хорошем виде. Конечно, пресса так старалась и так нагнетала эту встречу, что поела Жене нервы. Журналисты нанесли ей психологическую травму», – рассказала Тарасова.

Проиграла прогрессу

Вечных чемпионов не бывает, какими бы непобедимыми они ни казались во время своего расцвета. Евгения Медведева была из числа тех самых непобедимых. На первый взгляд. Видеть её на втором месте чемпионата Европы было странно, но это была новая реальность.

«Серебро — это серебро. Значение медали поменять сложно, но мне сейчас было важно само по себе соревнование после перерыва. Думаю, что и такой результат после паузы — это достаточно неплохо.

С самого утра я проснулась с мыслью о том, что просто буду здесь и сейчас делать всё, что в моих силах. Тренировка прошла хорошо, разминка была без казусов. В прокате, наверное, сказался двухмесячный перерыв. Я сегодня пыталась показать настоящую Анну Каренину, и мне кажется, что у меня это получилось», — поделилась Медведева эмоциями после произвольной программы.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Показать Каренину на том чемпионате Европы у Медведевой действительно получилось. Не получилось только победить. Наверное, во многом её подвела травма и последствия, о которых она не хотела говорить. Но Алина Загитова в любом случае была сильнее по технике. Поэтому Женя проиграла не столько Алине, сколько прогрессу. Чтобы победить, ей «надо было бежать как минимум вдвое быстрее».