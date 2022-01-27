«Мы расстались». Брак известных российских фигуристов разрушился спустя полтора года

К сожалению, не все истории любви заканчиваются счастливо, даже если дело доходит до брака. Ведь гарантий, что он никогда не распадётся, не существует. Вот и в отношениях известных российских фигуристов Бетины Поповой и Дениса Ходыкина ничто не предвещало скорую разлуку. Однако их семейный союз распался так же незаметно и тихо, как они и поженились каких-то полтора года назад.

В фигурном катании стало на одну красивую семью меньше.

«Лучший подарок от фигурного катания»

Бетине Поповой, выступавшей в танцах на льду с Сергеем Мозговым, не удалось добиться больших успехов в спортивной карьере. Главным достижением дуэта стало золото зимней Универсиады в 2019 году, но показать себя на чемпионатах Европы и мира у них так и не получилось. Однако болельщики ценили танцевальный дуэт не за медали и титулы, а за оригинальные программы и яркий характер. А сама Бетина была благодарна фигурному катанию за личное счастье — спорт подарил ей любовь.

Поклонники фигуристки долгое время приписывали ей роман с партнёром: очень уж чувственными были их танцы с Сергеем. Но избранником девушки в итоге стал другой фигурист — известный парник Денис Ходыкин. Ребята познакомились на одном из турниров, а затем Денис позвал Бетину на выставку картин. Это не было свиданием, но с тех пор их общение стало регулярным.

Постепенно дружеские чувства перетекли в нечто большее, и Денис с Бетиной решили жить вместе, но своих отношений не афишировали. О том, что они вместе, стало известно лишь спустя год их близкого общения.

«Началось всё с фигурного катания. Это самое дорогое, что оно мне дало. Лучший подарок от фигурного катания. Даже не думаю, что у нас были какие-то свидания, если честно. Просто в какой-то момент мы подумали: «Так, ну, наверное, пора жить вместе. Будет удобнее так», — рассказывала Попова.

Тайная свадьба

В феврале 2020 года Бетина Попова объявила о завершении карьеры. Но вовсе не это оказалось главной переменой в её жизни в том году. Судьба преподнесла ей куда больший сюрприз: в августе она вышла замуж за Дениса Ходыкина. И снова они скрывали сей факт целый год. Сохранить свадьбу в тайне было несложно: пара не устраивала никаких торжеств, просто расписалась в присутствии родственников. А кольцо Денис приобрёл ещё в Граце, во время чемпионата Европы, на котором выиграл бронзу. Последовавшая вскоре пандемия и карантин были неудачным периодом для пышных гуляний. Но откладывать женитьбу они тоже не стали — из прагматичных соображений.

«Поженились в августе. Свадьбы не было, просто расписались. Мы это сделали ещё и потому, что начался карантин, и на случай, если не дай бог кто-то попадёт в больницу, родственникам разрешили бы посещение. Да и всякие другие заморочки. Например, если к моим родителям лететь на Кипр, надо было бы кучу документов оформлять», — вспоминала Попова.

Кстати, намёк на женитьбу Бетины и Дениса в августе 2020-го сделала Елизавета Туктамышева. Будучи близкой подругой Поповой, она опубликовала в своём «инстаграме» пост, который все восприняли как сообщение о помолвке Бетины. Лиза написала тогда: «Наконец-то она сказала «да»!!! Ура! Порадуйтесь за молодую пару!». И разместила совместное фото со счастливой подругой. Только речь шла не о помолвке, как выяснилось, а о свадьбе.

«Мы продолжаем близко общаться»

Весь год, что Бетина с Денисом скрывали свой супружеский статус, у них не было крупных конфликтов. Бетина занялась работой хореографом и стала помогать Денису и его партнёрше Даше Павлюченко. Она посещала их тренировки, ездила с ними на все соревнования и, как могла, поддерживала любимого.

Однако в какой-то момент что-то пошло не так. В олимпийский сезон Денис Ходыкин вступал вместе с любимой женой, а на этап Гран-при в Сочи приехал уже свободным человеком. Их расставание с Бетиной прошло так же тихо и незаметно, как и начало отношений и вступление в брак. Хотя на этот раз фигуристка поделилась очередными переменами в жизни спустя несколько месяцев, а не через год.

«Муж? Мы не вместе праздновали Новый год. Он как раз таки тусовался. Мы расстались. Ещё до этапа Гран-при в России. До Ростелекома. Несколько месяцев назад. Мы продолжаем работать вместе, я продолжаю их (спортивную пару Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин. – Прим. «Чемпионата») тренировать, продолжаем близко общаться. Но вот так произошло», — приводит слова Поповой Eurosport.ru.

Видимых причин для расставания у Бетины с Денисом не было. Во всяком случае они не давали повода заподозрить, что у них какие-то проблемы или недопонимание. Да и раз они по-прежнему близко общаются и работают вместе, значит, им так лучше. Прошла любовь, вот и желание быть вместе растворилось. Остались опыт и тёплые воспоминания, благодарность за общие счастливые моменты. А своего человека и новую любовь каждый из них ещё обязательно встретит. Наверное, как всегда, незаметно и втайне от всего мира.