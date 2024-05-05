Валиева и Щербакова больше не числятся в «Хрустальном» как действующие фигуристки

Российские фигуристки Анна Щербакова, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, России и Европы, и Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров и обладательница мировых рекордов в короткой, произвольной и по сумме двух программ, больше не числятся в «Хрустальном». По информации издания «Спорт вокруг», теперь они отображаются во вкладке «Бывшие спортсмены».

Напомним, Анна Щербакова не выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2023/2024, однако не объявляла о завершении профессиональной карьеры. Последний раз на соревновательный лёд она выходила на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Сейчас спортсменка продолжает восстанавливаться после операции на голеностопе.

Последним официальным соревнованием для Камилы Валиевой стал один из этапов Гран-при России сезона-2023/2024. 29 января 2024 года спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение дисквалифицировать фигуристку на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Валиеву всех медалей, в том числе золота Олимпиады в командных соревнованиях, на чемпионатах Европы и России.