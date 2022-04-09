Пережила теракт и стала звездой. Как Тутберидзе в молодости зажигала в американских шоу

Молодость Этери Тутберидзе полна невероятных событий. Она пережила жуткий теракт в США — кошмар, ставший поворотным в её судьбе. После него Тутберидзе окрепла как личность и построила потрясающую карьеру в ледовых шоу, несколько лет блистая на американском льду. Благодаря природной красоте и грации вкупе с трудолюбием и наработанным мастерством она получала ведущие роли, которые принесли ей небывалый успех. Но это яркое приключение не могло длиться вечно, позже Этери выбрала тренерскую деятельность. И не прогадала!

На новом поприще Тутберидзе достигла небывалого успеха, произведя настоящую революцию и навсегда войдя в историю фигурного катания. Немудрено, что на фоне такого оглушительного успеха её былые достижения затерялись.



Но они тоже достойны внимания, как и вся биография Тутберидзе. Рассказываем и показываем, какой фигуристкой Этери была в молодости.

Нищета и страшная трагедия в США

На гастроли в США Тутберидзе отправилась осенью 1994 года, когда оставаться в спорте ей чисто финансово стало очень сложно. Молодой девушке предложили выступать в составе российского балета на льду, и она согласилась. Тогда Тутберидзе и представить себе не могла, насколько тяжёлыми выдадутся первые месяцы жизни за океаном. Сначала проблемы с документами у части фигуристов заставили остальных, в том числе и Этери, целый месяц тренироваться без зарплаты. Денег не хватало даже на еду. Обедать ходили в баптистские церкви, где после службы прихожанам приносили бутерброды и воду. Когда же наконец-то собралась вся группа, американская компания расторгла контракт из-за нарушения россиянами ряда условий. Поселили спортсменов в приюте «Юношеской христианской ассоциации» Оклахомы и оставили ждать разрешения очередных перипетий.



Самое же страшное случилось 19 апреля 1995 года: возле федерального здания, напротив которого и располагался этот приют, взорвался заминированный автомобиль. Тутберидзе со всей труппой попали в эпицентр одного из самых крупных терактов в США.

«В то утро спустилась вниз умыться, посмотрела на часы — 9.04. Взрыв. Страшный грохот. Навалившаяся тяжесть от взрывной волны. Гробовая тишина. И нечеловеческие крики… Не знаю, как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены. Всех ребят увезли. Закричали о второй бомбе. Люди побежали, а я так и стояла. Вид у меня был потерянный: в сланцах, с полотенцем, зубной щёткой… Подбежал какой-то пожарник, схватил за руку, потащил за собой. Полдня, как в бреду, я бродила за ним, пока он проверял разрушенные помещения...» — рассказывала Тутберидзе о дне теракта в Оклахоме.



Однако этот кошмар стал поворотным моментом в судьбе Этери и отправной точкой её восхождения в Америке.

Взлёт карьеры и неожиданные условия контракта

После страшной трагедии Тутберидзе и её партнёра Николая Аптера приютил в своей семье тот самый спасший её пожарник — Нью Бейн. Он же сыграл в её жизни ещё одну значимую роль: помог перезапустить карьеру в США. Бейн позвонил в Ice Capades — одну из лучших компаний, специализирующихся на ледовых шоу, и порекомендовал им Этери с Николаем. Взяли их не сразу, необходимо было пройти своеобразный кастинг: прислать видео, на котором они исполняют парные элементы. Бейн и здесь не остался в стороне. Предоставил для съёмок свою камеру и сыграл роль личного оператора российских фигуристов. Ролик получился отличный: организаторы Ice Capades по достоинству оценили Тутберидзе с Аптером и позвали их в Цинциннати, где базировалось ледовое шоу.

Получив по 1200 долларов компенсации, как и все пострадавшие в теракте, Этери с партнёром решили купить машину. На новую выплаченных денег им, естественно, не хватило, поэтому они приобрели подержанный автомобиль, требующий серьёзного ремонта. В порядок его привёл вновь пришедший на выручку пожарный. Бейн оказался мастером на все руки!



Наконец фигуристы покинули Оклахому и отправились навстречу новой жизни и работе в Цинциннати. Путь был долгий: два города разделяло 1200 километров. Уже на месте Этери узнала важный нюанс своих будущих выступлений: ей предстояло делать сальто в коньках через Николая. Этот акробатический элемент значился обязательным пунктом её контракта, но, к счастью, с Аптером она могла ни о чём не переживать: он играючи справлялся с подобными задачками.

Фото: РИА Новости

«Слава богу, Коля умел всё. Он работал в российском балете, кидал парней, чего уж было говорить о партнёрше. В своё время Аптер катался у Великовых с Еленой Никоновой. Имел репутацию сильного партнёра. У Коли была ладонь величиной с табуретку. Сделать для него весь «верх», любую поддержку не составляло труда», — вспоминала Тутберидзе.



С того дня начался взлёт карьеры Этери в ледовых шоу. Четыре года она блистала в Америке и не беспокоилась о своих финансах.

Роковая брюнетка на холодном льду

Как артистка для ледовых шоу Этери Тутберидзе подходила идеально: эффектная стройная брюнетка неизменно притягивала внимание публики. Внешние данные на сцене очень важны, только в этом случае сцену заменял лёд.

Но не одной красотой славилась Этери. Хотя она рано закончила соревноваться, наработанное годами мастерство теперь демонстрировала в шоу-постановках. И это не случайно: среди её тренеров в прошлом значились и Елена Чайковская, и Татьяна Тарасова. Правда, последняя в те времена была слишком сосредоточена на подготовке к Олимпийским играм пары Климова — Пономаренко и особого внимания другой воспитаннице не уделяла. Это, кстати, отчасти также подтолкнуло впоследствии Тутберидзе уехать в Америку.



«В тот олимпийский год Татьяна Анатольевна все силы отдавала паре Климова — Пономаренко. Надо было что-то предпринимать. Когда поступило предложение поехать в шоу в Америку, я согласилась», — делилась Тутберидзе.



Что же касается бывших партнёров Этери, то самый любопытный среди них — Илья Авербух. С ним она познакомилась, когда тренировалась в ЦСКА, но их дороги в спорте быстро разошлись.

Фото: РИА Новости

«Мы с Этери даже катались в паре в танцах на льду! Правда уже тогда она была выше меня. Она мне всё время припоминает, что я сказал, что не буду с ней кататься. Она сама говорит: «Ты помнишь, как мы катались вместе?» А я вот не помню… Это её ещё больше обидело. Я помню прекрасно Этери, потому что мы тренировались в одной группе. Она каталась с другим партнёром, я — с Мариной (Анисиной). Много в ЦСКА катались. Мы практически из одной группы. Потом наши дороги разошлись, и мы не знали друг о друге», — говорил Авербух.



Но, как известно, всё, что ни делается, к лучшему: в дуэте с Николаем Аптером Этери объездила множество городов в США и осчастливила их жителей своими яркими выступлениями. В череде бесконечных репетиций и гастролей она могла положиться на своего надёжного партнёра и уверенно чувствовать себя при исполнении всевозможных трюков.

Приключение, которое не могло длиться вечно

В ледовых шоу Тутберидзе катала главные партии. Она отлично чувствовала, какие эмоции нужно передавать в том или ином образе, и была одинаково хороша как в роли роковой красавицы, так и в качестве хрупкой нежной барышни. Её невозможно было спутать на фоне других артистов: природная харизма выделяла её мгновенно.



В гастролях по США Этери обрела много друзей, а её жизнь превратилась в увлекательное приключение, но оно не могло продолжаться вечно. В какой-то момент её партнёр захотел более спокойной работы, осесть в одном месте и открыть свой бизнес. Этери тоже чувствовала, что пора попробовать себя в новом деле, и они с Аптером ушли в тренерство. На тренерском поприще Тутберидзе ждал ещё более масштабный успех. Настолько, что затмил её карьеру на американском льду.



А ведь Тутберидзе была там настоящей звездой! Очень яркой и очень красивой.