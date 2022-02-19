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Репутацию Тутберидзе испортили скандалы на Олимпиаде: как теперь будет строиться работа с Трусовой, Щербаковой, Валиевой

Репутация Тутберидзе оказалась на волоске. Лучшему тренеру мира теперь не спастись?
Екатерина Авдонина
Репутация Тутберидзе оказалась на волоске.
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Допинг-скандал пошатнул позиции Этери на мировой арене. А уход одной из сильнейших учениц может и вовсе поставить крест на карьере.

Глобальный успех Этери Тутберидзе на Олимпиаде в Пекине не смог скрыть недостатков её стиля работы с молодыми спортсменками. Допинг-скандал Камилы Валиевой отбросил тень на репутацию лучшего тренера мира, а новый конфликт с Александрой Трусовой дал повод усомниться в методах наставницы из «Хрустального».

Даже в России уже не так активно поддерживают Этери Георгиевну, что уж говорить про мировое сообщество. Чтобы восстановить своё чистое имя, специалисту придётся пересмотреть свои взгляды на профессию и адаптироваться к новым условиям, при которых возрастной ценз в женском одиночном катании почти со стопроцентной вероятностью будет поднят.

Так спасётся ли Тутберидзе или эпоха доминирования её учениц подошла к концу?

Скандал с Валиевой поставил карьеру Тутберидзе под угрозу

Олимпийские игры в Пекине выдались непростыми не только для российских фигуристок, но и для той, кто их подготовил. Следом за Камилой Валиевой в центре допингового скандала оказалась Этери Тутберидзе, так как предполагается, что именно она должна нести ответственность за произошедшее с её ученицей. 15-летнюю фигуристку признали юридически защищённым лицом, то есть по букве закона она пока не может быть наказана в соответствии с правилами всемирного антидопингового кодекса. Вместе с тем наличие в её организме запрещённого вещества триметазидина уже было зафиксировано. Этот факт больно ударил по репутации не только самой спортсменки, но и её наставницы.

Представить то, что Валиева решила накануне главного старта в карьере поиграть в самолечение и порыться в дедушкиной аптечке в поисках препарата от болезни сердца, конечно, можно. Но, давайте откровенно, это, скорее, байка для зарубежной прессы. В реальности же всё выглядит так, что роковую ошибку, разрушившую выступления талантливой фигуристки на Играх, совершил тренерский штаб «Хрустального». Не тогда, когда пичкал её различными таблетками (это не доказано и вряд ли будет), а когда не уберёг Камилу от последствий. Девочке пришлось пережить настоящую травлю: постоянный стресс, обвинения разной степени абсурдности, суды — всё это не могло не сказаться на её нервной системе.

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В «Хрустальном» работает врач-допингист — Этери не против

Не помогло Камиле и то, что в её окружении есть человек, уже замеченный в махинациях с допингом. До прихода в фигурное катание врач Филипп Шветский был вовлечён в тёмную скандальную историю с российскими гребцами. В 2007 году шестеро наших атлетов были дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил. Шветский, занимавший тогда должность врача сборной России по академической гребле, взял вину на себя и признался в введении спортсменам легальных препаратов нелегальным способом — внутривенно. Учитывая, что медик в этом сезоне неоднократно появлялся на публике рядом с Валиевой, подозрения по поводу её грязной игры стали крепнуть.

Почему же Тутберидзе не пресекла их на корню, отказалась говорить с журналистами до громогласного объявления о положительной пробе и даже не попыталась прилюдно поддержать подопечную, остаётся большим вопросом. Но теперь Этери Георгиевне будет трудно отмыться от позора, а ещё сложнее — от официального обвинения, если всё же обнаружат её причастность к этому делу. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что в случае доказательства вины к лучшему тренеру мира будут применены самые строгие меры.

«Тренера могут наказать, если будет установлен факт содействия спортсмену в употреблении запрещённой субстанции. Если он оказывал помощь, подстрекал и так далее. Либо когда будет доказан факт использования в отношении спортсмена, то есть когда сам тренер выступал инициатором использования запрещённых препаратов. В случае если установят, что тренер виноват в применении допинга несовершеннолетним, имеющим статус «защищённого лица», речь будет идти даже о пожизненной дисквалификации», — рассказала «Вечерней Москве» спортивный юрист Анна Анцелиович.

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Работа с Трусовой и Щербаковой будет проверкой на прочность

Подорвал доверие к методам Тутберидзе и инцидент с Александрой Трусовой. После обидного поражения от своей одногруппницы Анны Щербаковой фигуристка в порыве эмоций наговорила много волнующих вещей. Но если отбросить в сторону всё лишнее, ситуация становится кристально понятной: неграмотная работа тренера стала причиной поражения Саши в Пекине. С одной стороны, спортсменка вновь поставила свои принципы выше итогового результата, с другой — Этери Георгиевна не смогла правильно адаптировать таланты Русской ракеты, чем снизила эффективность её прокатов. Тактика максимализма себя не оправдала, и отсутствие прогресса Трусовой в короткой программе должно стать тревожным звоночком для наставницы. Назревающий же уход Саши к другому тренеру может окончательно развеять миф о непоколебимости Тутберидзе в женском одиночном катании.

Естественно, что в «Хрустальном» не могли сделать чемпионками всех, но речь идёт о здоровой конкуренции в нетоксичной атмосфере, чего пока добиться российским тренерам не удалось. Успех Этери Георгиевны кроется в пластичной психике молодых спортсменов, но с повышением возрастного ценза преимущество специалиста на мировой и внутренней аренах, возможно, будет нивелировано.

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Чтобы доказать свою профессиональную состоятельность, Тутберидзе необходимо срочно менять подход к тренировкам — научиться воспитывать взрослых фигуристок, сохраняя с ними стабильные взаимоуважительные отношения. В этом случае на первый план выходит дальнейшее сотрудничество с Щербаковой, которой в постолимпийский сезон нужно показать достойное катание. Аня до последнего оставалась верна своей наставнице, принеся ей важнейшую победу на Олимпиаде. Чем вознаградит её Этери Георгиевна? С ответом на этот вопрос и станет понятно, спасётся ли лучший тренер мира после не самых фееричных выходов из нынешних скандалов.

Тутберидзе пора приостановить конвейер с поломанными человеческими судьбами и научиться работать вдолгую, иначе впоследствии родители могут задуматься, стоит ли отдавать своего ребёнка туда, где на него, возможно, и не сделают ставку, зато нанесут непоправимый урон физическому и психическому здоровью. Хочется надеяться, что Этери Георгиевна сделает правильные выводы из пекинской драмы и вернётся ещё более сильной и мудрой.

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