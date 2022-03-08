«Чувствую ответственность за эту любовь». Как Тутберидзе вдохновляет женщин по всему миру

«Железная леди» фигурного катания Этери Тутберидзе добилась в своей карьере невероятного успеха. Её имя сегодня является своеобразной маркой качества: кажется, за что она ни возьмись — всё получается по высшему разряду. При этом критиков у неё не меньше, чем обожателей, но что бы о ней ни говорили вокруг, сбить себя со своего пути она не позволяет. Видит цель и не видит препятствий. А голоса недоброжелателей воспринимает словно шум ветра, естественным образом сопровождающий при подъёме на вершину.



Тутберидзе забралась уже настолько высоко, что многие могут лишь мечтать о подобном. Но она идёт дальше — покорять всё новые и новые высоты. Это даётся ей отнюдь не легко, но она не боится преград и стойко справляется с ударами судьбы.



Настоящая ролевая модель для женщин во всём мире, в котором основная власть по-прежнему сосредоточена в руках мужчин.

«Хотелось состояться в жизни»

Тутберидзе — младший ребёнок в многодетной грузинской семье, где все надежды отец традиционно связывал с единственным сыном. Четыре дочки не считались продолжательницами рода или теми, кто способен прославить фамилию. Но такое положение вещей саму Этери не устраивало. Будучи совсем маленькой, она поняла, что должна состояться в жизни и доказать, что девочки тоже имеют значение.



«Первое, что меня злило и почему хотелось состояться. Мне было четыре года, к нам приехали родственники, спросили, сколько детей. Он сказал: «Один сын». Я ему: «Пап, ты чего?». Он: «Вы — девочки». Хотелось состояться в жизни», — откровенничала Тутберидзе на Первом канале.



Чтобы состояться в жизни, Этери отправилась заниматься спортом и выбрала фигурное катание. Одиночницы из неё не вышло: помешал высокий рост и травма позвоночника. Но и переход в танцы на льду не принёс желанных результатов. Во многом из-за недостатка финансов. Но вместо того, чтобы погрязнуть в депрессии после преждевременного ухода из спорта, она отправилась покорять Америку в составе труппы ледового балета.

Одна, без помощи близких в чужой далёкой стране она столкнулась с нищетой и пережила один из страшнейших терактов в истории, но все эти беды в итоге закалили её характер на годы вперёд. Из обитательницы приюта для бездомных в США Этери превратилась в востребованную артистку ледовых шоу, а затем — в хорошего тренера. Её силе духа и работоспособности могли бы поучиться многие мужчины.

Тутберидзе воспитывает дочь в одиночестве

Отдельная и самая важная страница в жизни Тутберидзе — её дочка Диана Дэвис. Этери растила её самостоятельно. Папа Дианы — короткий эпизод в биографии великого тренера, помощи от него она не ждала и всегда предпочитала хранить его имя в тайне. Тем более эти отношения случились у неё до того, как она стала известна: зачем же теперь отдавать часть славы человеку, который давно не принимает в её судьбе никакого участия?



«Нет папы у нас. Так бывает. Я всегда так говорю», — делилась Тутберидзе на Первом канале.

Бремя матери-одиночки — само по себе тяжкий груз, но в случае Тутберидзе к нему прибавилось ещё одно нежданное несчастье: из-за врачебной ошибки у двухлетней Дианы развились проблемы со слухом. Что только ни делала Этери, чтобы помочь своей девочке! Но даже лечение в Германии оказалось бессильно.

Тогда Тутберидзе пообещала себе, что её дочь обязательно будет счастливой и ей не помешают никакие ограничения. И всё получилось. Диана выросла в красивую девушку и по стопам своей мамы сейчас покоряет танцы на льду в паре с Глебом Смолкиным. Поездка на Олимпийские игры в первом взрослом сезоне — очень солидное достижение. Но самое главное, что болезнь Дианы с возрастом отступила, и она слышит практически всё, за исключением одной частоты, не влияющей на качество жизни.

«Меня будут любить до тех пор, пока показываю результаты»

Тутберидзе сделала себя сама. Вся её тренерская карьера построена на ежедневной самоотдаче выбранному делу. Большую часть времени она проводит на катке. Её не интересуют возможность где-то лишний раз засветиться и бесконечные интервью для напоминания о себе. Ей и не нужно о себе напоминать: успехи воспитанников — лучшая реклама.



А ведь начинала Этери после возвращения из США в Россию как никому не нужный, по сути, специалист. Ей отказали везде, где она пыталась устроиться тренером. Взяли вести лишь оздоровительные группы в цирке на льду — не слишком многообещающее начало.



Но с этой периферии фигурного катания она выбралась в самый его эпицентр. А может, и сама стала им. Теперь не она просит взять её куда-то — все просятся к ней. Не её выбирают — она выбирает. И выбирает так, что потом её фигуристки сияют с медалями на подиумах всех главных турниров, оставляя ближайших соперниц далеко позади. Целых три зимние Олимпиады знаменуются блестящими победами одиночниц Тутберидзе. Причём имена чемпионок и медалисток каждый раз меняются — Липницкая, Медведева, Загитова, Трусова, Щербакова, Валиева… Но за бортиком их неизменно ждёт Этери. В разных пальто, но с одинаковым настроем на высшие результаты, который передаёт и своим воспитанницам за минуту до старта.

Да, многие её критикуют за быстротечность карьер фигуристок и их юный возраст. Но пока её методы работают и приносят результат, восхищение и уважение в её адрес перебьют любой негатив.



«Я иногда читаю хейт. И вот как человек потом засыпает? И не стыдно? Ужасаюсь каким-то фразам. Но при этом я хочу сказать: открываю «Инстаграм» — и сколько же людей меня любят. Не знаю, заслужила ли я это. Наверное, появляется больше ответственности. Чувствую ответственность за эту любовь. Меня будут любить до тех пор, пока показываю результаты», — признавалась Тутберидзе на Первом канале.

Вдохновляющий пример для женщин во всём мире

Став выдающимся тренером одиночниц и организовав отлаженный процесс по их воспитанию, Этери могла бы остановиться на этой нише и собирать заранее известные плоды своего труда. Но вместо этого она открыла для себя новые сферы. В 2019 году устроила своё ледовое шоу «Чемпионы на льду» и сразу попала в точку. Зрителям очень понравился формат, в котором фигуристы катают, помимо показательных номеров, свои соревновательные программы. Эта изюминка принесла шоу Тутберидзе огромную популярность, и теперь его ждут на гастроли не только в разных городах России, но и в ближнем зарубежье.

А ещё Тутберидзе не побоялась в олимпийском сезоне взяться за парное катание, приютив у себя на катке Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Эта непредсказуемая эпопея также закончилась удачно: талантливая, но крайне нестабильная пара завоевала серебро Олимпийских игр, совсем чуть-чуть уступив доминировавшей в мире китайской паре.

И, конечно, на этом Тутберидзе не остановится. Её неизменный девиз «работаем дальше» помог ей продвинуться в первые ряды театра большого спорта, сделал её двигателем фигурного катания и вдохновляющим примером для людей во всём мире. Особенно для его прекрасной половины.