Отстаньте от Трусовой — пусть она учит пятерной. Для скольжения есть другие фигуристки

Вице-чемпионка Олимпиады Александра Трусова не желает останавливаться на достигнутом. В произвольной программе в Пекине она впервые в истории женского одиночного катания исполнила пять квадов, но это не принесло ей золота — и Саша душераздирающе рыдала за бортиком. Оказалось, что ей нужны и победы, а не только рекорды, посвящённые четверным прыжкам.

Но после Игр Саша взяла паузу, чтобы перезагрузиться. Она пропустила Кубок Первого канала, записалась на стрип-пластику и провела множество встреч с фанатами, а потом вернулась с прежними постулатами: прыжки, прыжки и ещё раз прыжки! Теперь Трусова хочет первой в мире (не только среди женщин) выучить и исполнить пятерной.

«Мне очень сложно на месте стоять. Мне нужно учить что-то новое, мне это нравится. Я считаю, что спорт — как раз для этого. В спорте нужно побеждать самого себя. Ты должен каждый раз улучшаться. Пятерные прыжки? Хочу, конечно, попробовать выучить. Если получится, то хочу сделать раньше всех. Не только среди женщин. Пятерные не пробовал ещё никто», — заявила Александра.

На неё тут же набросились советчики в лице уважаемых экспертов и заслуженных фигуристов прошлого.

«Я за то, чтобы она откатала свою программу», — отреагировала Татьяна Анатольевна Тарасова.

«С многооборотными прыжками уходит понятие самого фигурного катания, ни о какой целостности программы речи не идет», — прокомментировала Катарина Гербольдт.

«Верю ли я в пятерной Трусовой? Нет. Это напрасно», — слова Ильи Авербуха.

«Пятерной Трусовой? Как говорит профессор Алексей Мишин, на его веку этого не будет», — иронизирует Александр Жулин.

«Саша Трусова хочет исполнить пятерной? А я мечтаю получить «Оскар», но, как говорят, мечтать не вредно», — колко высказался Алексей Ягудин.

«Трусова прыгает и не катается. Какой пятерной? Хотелось бы сначала увидеть целостную программу с четверными и женским катанием», — критическое мнение Ирины Родниной.

Но почему бы всем вышеперечисленным (без сомнения, уважаемым) людям просто не поддержать фигуристку?

Какая им разница, чего хочет Трусова — пятерной или то самое осмысленное женское катание? Если её мечта — выучить пятерной, почему она не имеет на это права?

Александра Трусова в прыжке Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Обеспокоенных спикеров было бы можно понять, если бы Александра была единственной надеждой России на золото в женском одиночном катании. Тогда, конечно, никаких пятерных — всё должно быть поставлено на карту чистых программ и суперстабильности.

Но у федерации есть Камила Валиева (по крайней мере, пока ей не предъявили конкретных обвинений), Анна Щербакова и другие отличные фигуристки, причём уже не только в группе Этери Тутберидзе. А если Трусова бросит всё на изучение пятерного и не сможет собрать программу — значит, она получит низкие баллы и не поедет на главные старты (если они будут). Всё честно.

Да и когда разучивать пятерной, как не сейчас? Начало олимпийского цикла — идеальное время для экспериментов. К тому же пока совсем непонятно, допустят ли Россию до международных стартов в сезоне-2022/2023 и последующих. Едва ли первое место на условном Кубке Сызрани Александра поставит выше, чем историческое достижение в виде пятерного прыжка, пусть даже выполненного на внутрироссийских соревнованиях. И как её не понять?

Отстаньте от Саши Трусовой — пусть она делает то, что хочет. Для скольжения и музыкальности у России есть другие фигуристки. А таких, как Александра, больше нет.