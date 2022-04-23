«Что творят эти дети!» Суперпрыжок юниорки Тутберидзе привёл болельщиков в восторг

Прогресс в женском одиночном катании не стоит на месте, и его источником по-прежнему является группа Этери Тутберидзе. Пока Александра Трусова мечтает о пятерном прыжке, её одногруппницы также добиваются больших высот. К примеру, 13-летняя Алиса Двоеглазова разучила самый сложный элемент в истории, показав на тренировке чистый четверной лутц.



Правда, радость от успеха талантливой фигуристки смешалась с негодованием. Болельщики уличили Алису в неправильной технике, раскритиковав тренерский штаб за плохую работу.



Что же не так с прыжком ученицы Тутберидзе?

Юниорка Тутберидзе выучила суперпрыжок

Пока взрослые фигуристы постепенно разъезжаются по отпускам после сложного олимпийского сезона, юниоры продолжают вовсю тренироваться и соревноваться. Новости о победах на региональных стартах появляются то в академии Евгения Плющенко, то в группе Сергея Давыдова, задавшего тренд на многообразие элементов ультра-си у своих учениц. Не отстаёт от них и Этери Тутберидзе, в школе которой зажглась очередная звезда.



13-летняя Алиса Двоеглазова в очередной раз поразила фанатов, исполнив новый суперпрыжок. Фигуристка успешно приземлила четверной лутц на одной из тренировок — этот исторический момент был зафиксирован на камеру, видеоролик с ним команда Этери Георгиевны выложила в социальных сетях.

Двоеглазову уличили в неправильной технике

Реакция на новое достижение «Хрустального» не заставила себя ждать: болельщики завалили спортсменку приятными комментариями в соцсетях, признавая её талант.



— Серьёзно? Боже мой! Болею за это чудо! Прям с первого взгляда понравилась! Желаю попасть в Милан на ОИ! И медаль! — написал пользователь sherbavaligitova.



— Процесс запущен и его не остановить. Пожалеем ISU, — с иронией отозвалась gulzhaina_sadykovna.



— Алиса зря время не теряет! Умничка! — была восхищена oksashik_ivanova.



— Что творят эти дети! — lera57916092 также осталась под впечатлением.

Однако среди болельщиков нашлись и те, кто не разделяет всеобщей радости. Некоторые из них уличили Двоеглазову в неправильной технике, якобы свойственной фигуристкам из её тренерского штаба. По их мнению, суперпрыжок Алисы — всего лишь подделка, поскольку она прыгает его с преротейшеном, то есть делает часть оборота на льду, а также отталкивается не зубцом, а ребром.



— Это «флутц»! Пожалуйста, перестаньте учить своих спортсменов плохой технике, — посчитал пользователь anaespiral.



— Преротейшн в пол-оборота: конёк полностью лежит на льду, когда должен только зубец, — написал iulaxrg.



— Даже если группа Тутберидзе имеет репутацию той, где ставят плохую технику, считаю, что видео недостаточно качественное, чтобы судить такие вещи, — всё же отметил болельщик с ником fskatingdrama.



Это верное замечание: на видео не видно в полной мере, как именно отталкивается спортсменка, зато очевидно, что заход делается на глубоком внешнем ребре, а значит, «флутца» как такового у Двоеглазовой нет — по современным правилам у Алисы нет серьёзных нарушений.

Ставка Тутберидзе на Двоеглазову уже работает

В целом, даже если пока фигуристка неидеально делает этот прыжок, у неё есть время, чтобы исправить ошибку. Да, заложенную базу обычно трудно поменять, но, когда речь идёт о лутце и флипе, ситуация становится в разы сложнее: профессиональные спортсмены признают, что с этими элементами приходится быть очень осторожными, чтобы не перепутать рёбра и отработать их до автоматизма на реальных стартах. Двоеглазова как раз занимается этим, тренируя также четверной флип.

Алиса Двоеглазова с букетом Фото: Из личного архива Алисы Двоеглазовой

Юная ученица Тутберидзе подаёт большие надежды — очевидно, что в «Хрустальном» на неё делается ставка, которую Алиса оправдывает уже сейчас. Она активно учит тройной аксель и выезжает его на тренировках, постепенно замахивается на четверной риттбергер. В прокаты Двоеглазова пока вставляет только два четверных тулупа, но и этого ей оказалось достаточно, чтобы обойти на первенстве России Аделию Петросян с двумя старшими квадами. Поэтому волноваться о будущем этой девочки точно не стоит: в скором времени она обязательно покажет себя.