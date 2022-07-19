«Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать?

«У самурая нет цели. Есть только путь».
19 июля 2022 года невероятный спортивный путь главного самурая в фигурном катании, двукратного олимпийского чемпиона и настоящей легенды Юдзуру Ханю подошёл к концу. 27-летний японский фигурист провёл 12 сезонов на взрослом уровне и завоевал все возможные титулы и золотые медали. Однако его самая ценная награда — безграничная любовь людей по всему миру. Для многих болельщиков Юдзуру — непревзойдённый идеал и живое божество на льду. В его катании безупречно сочетались спорт и искусство. Увидеть хотя бы раз выступление этого спортсмена своими глазами — невероятная удача.
У Ханю не было проблем с мотивацией. Всю долгую карьеру он находил к чему стремиться и не прекращал развиваться. Его заветной мечтой последних несколько лет в большом спорте являлся четверной аксель. Прыжок, который никто до сих пор не приземлял на соревнованиях.
К сожалению, эта мечта шла бок о бок с многочисленными травмами, которые, похоже, в конце концов и вынудили Юдзуру завершить карьеру.
Не будем прощаться
В начале июля Юдзуру Ханю дал весьма внушительную надежду, что выступит в следующем сезоне. Такой вывод болельщики сделали после того, как на сайте Федерации фигурного катания Японии в разделе «сезон-2022/2023» появилась новая запись фигуриста.
«Спасибо за вашу постоянную поддержку. Я сделаю всё возможное, чтобы достичь ещё больших высот и в этом сезоне», — сказал Ханю.
Юдзуру Ханю
Фото: РИА Новости
Фанаты вздохнули с облегчением и предвкушали очередное появление короля на стартах. С новыми или старыми программами — неважно. Лишь бы Юдзуру катался.
Но радоваться продолжению карьеры легендарного спортсмена оказалось слишком рано. 19 июля Ханю объявил на пресс-конференции в Токио о завершении соревновательного пути и желании создать собственное ледовое шоу.
Для спорта это огромная невосполнимая потеря. Но устраивать трагедию из этого не нужно. Всё-таки с фигурным катанием Юдзуру не прощается, просто теперь он сосредоточится на его творческой составляющей. Будет воплощать искусство на льду и по-прежнему радовать поклонников мастерским катанием и проникновенными образами.
Да, его будет безумно не хватать на турнирах. Это конец прекрасной и славной эпохи. Но конец очень светлый и правильный. Юдзуру сделал больше, чем мог.
Благодарный победам и поражениям
Юдзуру Ханю впервые завоевал золото Олимпийских игр ещё в 2014 году в Сочи. В том же сезоне он стал чемпионом мира и победителем финала Гран-при, а чемпионат Японии выиграл во второй раз. Однако завершать карьеру на столь высокой ноте фигурист не спешил. Сначала казалось, что им движет желание взять титул чемпиона Четырёх континентов — единственного главного старта, в котором он становился вторым, а не первым.
Юдзуру Ханю
Фото: Harry How/Getty Images
Но будь это единственной мотивацией соревноваться, Ханю ушёл бы из спорта в 2020 году, когда долгожданное золото наконец присоединилось к остальным его многочисленным медалям. К тому же участвуй он в этом чемпионате чаще, то, возможно, выиграл бы его раньше. Но Юдзуру не пытался участвовать в каждом турнире. Он любил побеждать, но победы не определяли его. Карьера Ханю состояла из взлётов и падений, но последние его никогда не останавливали. Он ценил моменты боли и печали на своём пути не меньше, чем моменты счастья и триумфа. Вот поэтому он — двукратный олимпийский чемпион. Он умел восставать из пепла. Достойно принимать поражение, уважительно относиться к соперникам и зрителям. А ещё – к музыке и самому льду.
И пусть последняя третья Олимпиада не принесла ему медали, ему не о чем жалеть. Он и так первый в истории одиночник, собравший «Большой шлем»: все титулы во взрослых и юниорских турнирах.
Конечно, жаль, что мечту Ханю о четверном акселе исполнит кто-то другой. Но он положил начало. И этого у него никто не отнимет.
«Я ни о чём не жалею»
На Игры в Пекин Юдзуру поехал с травмой. Он сделал это ради болельщиков, которые ждали его выступления, и он не хотел их разочаровать. Но также он отправился на третьи Игры, чтобы продемонстрировать долгую и упорную работу над четверным акселем.
Сделай он упор на проверенный безопасный контент в произвольной программе, и вполне вероятно, что завоевал бы олимпийскую награду и улыбался с пьедестала, держа в руках Бинь Дунь Дуня. Но он пошёл навстречу мечте и прыгнул квад-аксель. Ханю упал, но в протоколах его прыжок засчитали именно четверным. Это была личная победа фигуриста.
Юдзуру Ханю
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Я ещё недавно жил только одним, неважно, сколько мне лет, внутри мне девять лет. Этот девятилетний мальчишка мечтал выдать супераксель, и, когда программа закончилась, я понял, нас двое — девятилетний мальчишка был в восторге, я почувствовал его лёгкость, и я ни о чём не жалею. К каждому прыжку нужно найти подход, и я его нашёл, это был аксель Юдзуру Ханю. Я не знаю, что будет мной двигать дальше, но честно скажу вам, что да — упал, не всё прошло гладко, можно было выступить лучше, но настанет день, когда я оглянусь на этот день и буду в полном восторге от того четверного акселя, который у меня получился», — рассказывал Ханю в интервью ТАСС.
Конец эпохи в фигурном катании
Юдзуру может и должен гордиться тем четверным акселем уже сейчас. Это было круто: один из лучших моментов Олимпиады в Пекине. Исторический.
И он может со спокойной душой начинать новую главу в своей жизни: делать потрясающее ледовое шоу и ехать с ним в мировое турне.
То, что шоу под началом Ханю обещает стать успешным, нет сомнений. Его так любят во всём мире, а в Японии практически боготворят. Не каждому фигуристу рисуют его портрет на рисовых полях или устраивают масштабный парад в родном городе.
Спасибо Юдзуру Ханю за каждый старт, каждый прокат и безумное счастье, которое он дарил вместе с ними. Он сделал всё, что мог. Даже больше. Великий фигурист, который закрывает целую эпоху и разбивает этим сердца. Ведь какой бы длинной ни была его карьера, хочется, чтобы она никогда не заканчивалась.
Но так не бывает. Любая история имеет конец.
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