«Не знаю, что будет мной двигать дальше». Великий Ханю завершил карьеру. Будем плакать?

Вместе с Юдзуру уходит целая эпоха. Но на самом деле это не повод ронять слёзы. Мы обязательно увидим его на льду!

«У самурая нет цели. Есть только путь».

19 июля 2022 года невероятный спортивный путь главного самурая в фигурном катании, двукратного олимпийского чемпиона и настоящей легенды Юдзуру Ханю подошёл к концу. 27-летний японский фигурист провёл 12 сезонов на взрослом уровне и завоевал все возможные титулы и золотые медали. Однако его самая ценная награда — безграничная любовь людей по всему миру. Для многих болельщиков Юдзуру — непревзойдённый идеал и живое божество на льду. В его катании безупречно сочетались спорт и искусство. Увидеть хотя бы раз выступление этого спортсмена своими глазами — невероятная удача.

У Ханю не было проблем с мотивацией. Всю долгую карьеру он находил к чему стремиться и не прекращал развиваться. Его заветной мечтой последних несколько лет в большом спорте являлся четверной аксель. Прыжок, который никто до сих пор не приземлял на соревнованиях.

К сожалению, эта мечта шла бок о бок с многочисленными травмами, которые, похоже, в конце концов и вынудили Юдзуру завершить карьеру.

Не будем прощаться

В начале июля Юдзуру Ханю дал весьма внушительную надежду, что выступит в следующем сезоне. Такой вывод болельщики сделали после того, как на сайте Федерации фигурного катания Японии в разделе «сезон-2022/2023» появилась новая запись фигуриста.

«Спасибо за вашу постоянную поддержку. Я сделаю всё возможное, чтобы достичь ещё больших высот и в этом сезоне», — сказал Ханю.

Юдзуру Ханю Фото: РИА Новости

Фанаты вздохнули с облегчением и предвкушали очередное появление короля на стартах. С новыми или старыми программами — неважно. Лишь бы Юдзуру катался.

Но радоваться продолжению карьеры легендарного спортсмена оказалось слишком рано. 19 июля Ханю объявил на пресс-конференции в Токио о завершении соревновательного пути и желании создать собственное ледовое шоу.

Для спорта это огромная невосполнимая потеря. Но устраивать трагедию из этого не нужно. Всё-таки с фигурным катанием Юдзуру не прощается, просто теперь он сосредоточится на его творческой составляющей. Будет воплощать искусство на льду и по-прежнему радовать поклонников мастерским катанием и проникновенными образами.

Да, его будет безумно не хватать на турнирах. Это конец прекрасной и славной эпохи. Но конец очень светлый и правильный. Юдзуру сделал больше, чем мог.

Благодарный победам и поражениям

Юдзуру Ханю впервые завоевал золото Олимпийских игр ещё в 2014 году в Сочи. В том же сезоне он стал чемпионом мира и победителем финала Гран-при, а чемпионат Японии выиграл во второй раз. Однако завершать карьеру на столь высокой ноте фигурист не спешил. Сначала казалось, что им движет желание взять титул чемпиона Четырёх континентов — единственного главного старта, в котором он становился вторым, а не первым.

Юдзуру Ханю Фото: Harry How/Getty Images

Но будь это единственной мотивацией соревноваться, Ханю ушёл бы из спорта в 2020 году, когда долгожданное золото наконец присоединилось к остальным его многочисленным медалям. К тому же участвуй он в этом чемпионате чаще, то, возможно, выиграл бы его раньше. Но Юдзуру не пытался участвовать в каждом турнире. Он любил побеждать, но победы не определяли его. Карьера Ханю состояла из взлётов и падений, но последние его никогда не останавливали. Он ценил моменты боли и печали на своём пути не меньше, чем моменты счастья и триумфа. Вот поэтому он — двукратный олимпийский чемпион. Он умел восставать из пепла. Достойно принимать поражение, уважительно относиться к соперникам и зрителям. А ещё – к музыке и самому льду.

И пусть последняя третья Олимпиада не принесла ему медали, ему не о чем жалеть. Он и так первый в истории одиночник, собравший «Большой шлем»: все титулы во взрослых и юниорских турнирах.

Конечно, жаль, что мечту Ханю о четверном акселе исполнит кто-то другой. Но он положил начало. И этого у него никто не отнимет.

«Я ни о чём не жалею»

На Игры в Пекин Юдзуру поехал с травмой. Он сделал это ради болельщиков, которые ждали его выступления, и он не хотел их разочаровать. Но также он отправился на третьи Игры, чтобы продемонстрировать долгую и упорную работу над четверным акселем.

Сделай он упор на проверенный безопасный контент в произвольной программе, и вполне вероятно, что завоевал бы олимпийскую награду и улыбался с пьедестала, держа в руках Бинь Дунь Дуня. Но он пошёл навстречу мечте и прыгнул квад-аксель. Ханю упал, но в протоколах его прыжок засчитали именно четверным. Это была личная победа фигуриста.

Юдзуру Ханю Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Я ещё недавно жил только одним, неважно, сколько мне лет, внутри мне девять лет. Этот девятилетний мальчишка мечтал выдать супераксель, и, когда программа закончилась, я понял, нас двое — девятилетний мальчишка был в восторге, я почувствовал его лёгкость, и я ни о чём не жалею. К каждому прыжку нужно найти подход, и я его нашёл, это был аксель Юдзуру Ханю. Я не знаю, что будет мной двигать дальше, но честно скажу вам, что да — упал, не всё прошло гладко, можно было выступить лучше, но настанет день, когда я оглянусь на этот день и буду в полном восторге от того четверного акселя, который у меня получился», — рассказывал Ханю в интервью ТАСС.

Конец эпохи в фигурном катании

Юдзуру может и должен гордиться тем четверным акселем уже сейчас. Это было круто: один из лучших моментов Олимпиады в Пекине. Исторический.

И он может со спокойной душой начинать новую главу в своей жизни: делать потрясающее ледовое шоу и ехать с ним в мировое турне.

То, что шоу под началом Ханю обещает стать успешным, нет сомнений. Его так любят во всём мире, а в Японии практически боготворят. Не каждому фигуристу рисуют его портрет на рисовых полях или устраивают масштабный парад в родном городе.

Спасибо Юдзуру Ханю за каждый старт, каждый прокат и безумное счастье, которое он дарил вместе с ними. Он сделал всё, что мог. Даже больше. Великий фигурист, который закрывает целую эпоху и разбивает этим сердца. Ведь какой бы длинной ни была его карьера, хочется, чтобы она никогда не заканчивалась.

Но так не бывает. Любая история имеет конец.