«Последний шаг на пути к успеху – это страдание». Величие Ханю сквозь три Олимпиады

Юдзуру Ханю — истинный самурай в фигурном катании. Не потому, что он из Японии. А потому, что его стойкость, бесстрашие и несгибаемость невероятным образом перекликаются с обязательными качествами воинов-служителей. Только Ханю служит не кому-то, а фигурному катанию и делает это так же самоотверженно и жертвенно, как это делали самураи в отношении своего хозяина несколько веков назад.

Его путь в фигурном катании — это бесконечное преодоление боли и травм. Победы не доставались ему легко, но после поражений он всегда восставал из пепла. А титул двукратного олимпийского чемпиона идеально характеризует его как спортсмена: он — живая легенда. Впрочем, два золота тут ни при чём. Всё дело в том, как он пришёл к этим наградам.

И не важно, что его третья Олимпиада закончилась без медали. Ханю уже достиг всего, о чём только может мечтать любой фигурист. Его выход на лёд в Пекине и отважная попытка четверного акселя — сама по себе победа.

Стихия, едва не перечеркнувшая карьеру фигуриста

Юдзуру Ханю с раннего детства страдал астмой. Когда ему было четыре года, врачи рекомендовали отправить его заниматься спортом, и родители привели мальчика на каток, куда уже ходила его старшая сестра. На первых же тренировках проявился талант юного фигуриста: он схватывал всё на лету и быстро справлялся с тем, что обычно требовало долгого изучения. Ханю так понравилось кататься, что в свободное время он дополнительно изучал технику, смотрел видео прокатов известных фигуристов и делал заметки о своих наблюдениях в отдельную тетрадь.

Однако выиграв юниорский чемпионат мира в 2010 году, Юдзуру спустя год едва не закончил с фигурным катанием. В Сендае, где он жил и тренировался, случилось страшное землетрясение, которое застало спортсмена прямо на катке. Чтобы выбраться из стремительно разрушающегося здания, ему понадобилось ползти на четвереньках. Когда же стихия отступила, каток настолько пострадал, что его решено было снести. Эти события оставили тяжёлый отпечаток в душе Ханю, и он увидел в них недоброе предзнаменование. Несколько дней он не тренировался и всерьёз подумывал найти себе другое занятие, но затем всё же вернулся на лёд, переехав в префектуру Канагава. А став двукратным олимпийским чемпионом, Ханю построил новый каток в Сендае. На том же месте, где когда-то был старый.

Первый олимпийский чемпион из Японии

К своему дебюту на Олимпиаде в 2014 году Юдзуру Ханю готовился под руководством Брайана Орсера в Канаде. Золото Сочи предрекали Евгению Плющенко или Патрику Чану. Но Плющенко в итоге снялся, а Чан уступил Ханю по технике. Юдзуру стал первым олимпийским чемпионом в мужском катании из Японии и разом превратился в национального героя. Когда он вернулся на родину, в честь него устроили грандиозный парад, в котором участвовали 92 тысячи человек.

Но в следующем олимпийском цикле судьба явно захотела испытать японского фигуриста на прочность. Травмы преследовали Ханю до самого Пхёнчхана. А началось всё с жуткого столкновения с другим спортсменом на этапе Гран-при в Китае. Оба фигуриста пострадали, но отказались сниматься. При этом Юдзуру вообще выступал с перебинтованной головой и с огромным трудом докатал свою произвольную программу. Он пять раз упал и под конец едва поднимался, но его движения всё равно были полны вдохновения и непоколебимой воли. Покинув лёд, он буквально рухнул на Брайана Орсера и лишь с его помощью добрался до «кисс энд край». Судьи, как и зрители, невероятно впечатлились мужеством фигуриста и поощрили его высокими оценками, благодаря которым он занял второе место.

«Это лучший день в моей спортивной карьере»

Но самым тяжким испытанием для Юдзуру Ханю оказались бесконечные травмы лодыжек. В 2015-м повреждение левого голеностопа помешало ему выиграть чемпионат мира: Ханю взял тогда серебро. А позже поехал с больной правой ногой на вторые Олимпийские игры.

Врачи однозначно поставили крест на его участии в соревнованиях, но фигурист не собирался сдаваться. Специальный курс восстановления позволил ему не только выступить на вторых в карьере Играх, но и завоевать вторую золотую медаль. Ханю стал первым за последние 66 лет одиночником, кому удалось взять два подряд золота Олимпиады. Правда, полностью вылечить лодыжку ему так и не удалось. Выступал Ханю на корейском льду вопреки обстоятельствам. Но это сделало его победу ещё более яркой и запоминающейся. Для фигуриста это был момент абсолютного счастья.

«Это лучший день в моей спортивной карьере. Мои слёзы идут от чистого сердца. Мне в голову приходит только одно слово — счастье. Что касается возвращения после травмы, то я думал: «Катайся». Старался выходить на лёд в течение дня, в течение недели, каждый день. И я доверял себе», — говорил Ханю Олимпийскому каналу.

В Японии после Игр Юдзуру Ханю по традиции встретили грандиозным парадом, но ещё более масштабным: поздравить двукратного олимпийского чемпиона собрались 108 тысяч человек.

«Последний шаг на пути к успеху – это страдание»

Восстановившись к новому сезону, Юдзуру Ханю триумфально откатался в короткой программе на этапе Гран-при в России и установил новый мировой рекорд. Но этот триумф продлился недолго. Перед произвольной программой фигурист вновь травмировал правую лодыжку. Сниматься с соревнований не стал: не хотел подводить зрителей, пришедших на него посмотреть. Тот его прокат иначе, как чудом, невозможно назвать. Но это чудо случилось, и Ханю одержал победу. Насколько серьёзна его травма вскрылось уже на церемонии награждения: на пьедестал почёта японец поднимался на костылях.

Очередное преодоление дорого обошлось Юдзуру: он пропустил все следующие крупные старты, за исключением чемпионата мира в Сайтаме. Памятуя о своей подготовке к Пхёнчхану, он отчаянно верил, что успеет восстановиться и сейчас.

«Перед Играми я смог восстановиться. Это вселяет уверенность. К тому же я думаю, что последний шаг на пути к успеху – это страдание», – сказал Ханю перед чемпионатом мира.

Выиграть домашний чемпионат мира у него не получилось, победу одержал американец Нэйтан Чен. Но проиграл он очень достойно. Зрители усыпали весь лёд Винни-Пухами — давними талисманами Юдзуру. А комментаторы под впечатлением от проката фигуриста выражали признательность его таланту и заслугам.

«Это нереальное безумие. Сюрреализм. Как вот теперь выступать после него? Что может быть лучше? Юдзуру, я принял решение. Если ты отправишься на свою третью Олимпиаду, я приведу себя в форму и поеду в Пекин, чтобы собирать эти игрушки как flowerboy. Чтобы хоть как-то прикоснуться к этому величию», — сказал тогда Алексей Ягудин.

«С него можно разбиться к чёртовой матери»

Так называемый «большой шлем» в фигурном катании Юдзуру Ханю собрал в феврале 2020 года, когда выиграл чемпионат четырёх континентов — последнее золото, которого недоставало в его солидной коллекции медалей. Он стал первым мужчиной-одиночником, которому удалось собрать все титулы. Можно было бы прекратить на этом бороться и страдать от травм, но у Юдзуру оставалась ещё одна важная мечта — исполнить первым четверной аксель. Задача немыслимой сложности, на грани безумия.

«Это прыжок, который никто никогда не делал. Это очень страшный и очень сложный прыжок. С него можно разбиться к чёртовой матери. Потому что он начинается с хода вперёд ребра, и поэтому, если ты не докручиваешь, то переходишь вперёд. Ты падаешь прямо на лицо. Не знаю, я бы не советовала этого делать. Просто откатал бы своё. Но он хочет это сделать. Может быть, не на олимпийских соревнованиях. Понимаете, тоже хочется выйти в космос», — говорила Татьяна Тарасова.

Но Ханю не испугался этого прыжка. Более того, он успел прыгнуть его на чемпионате Японии в декабре прошлого года, хотя в ноябре получил очередную травму лодыжки. Фигурист устоял на ногах при приземлении, но допустил большой недокрут, поэтому как четверной этот аксель не засчитали.

На свою третью Олимпиаду Юдзуру приехал, чтобы снова попытаться покорить четверной аксель. Сквозь минувшие страдания он зашёл на сложнейший прыжок и упал. Мечта осталась мечтой. А ведь ради неё он пожертвовал шансом взойти на пьедестал. Но его четвёртое место в Пекине после такого долгого и полного испытаний пути заслуживает бесконечного восхищения. Ханю раздвигает границы возможного и показывает, что за мечты нужно бороться.