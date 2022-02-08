«Сердце разрывается». Российские болельщики рыдают после провала легендарного Юдзуру Ханю

Короткая программа у мужчин на Олимпиаде в Пекине обернулась настоящей драмой. Легендарный японец Юдзуру Ханю въехал в дырку на льду, из-за чего не смог исполнить четверной прыжок. Ошибка обошлась фигуристу дорого — он отлетел аж на восьмое место. Непростительно низкий результат для борьбы за олимпийское золото. Ханю буквально обречён в борьбе с гениальным Нэйтаном Ченом.

Тяжело неудачу Ханю переживают не только в его родной Японии, но и в России. Болельщики делятся своими переживаниями в соцсетях и признаются, что неудача Юдзуру довела их до слёз.

Так трепетно россияне не болеют даже за своих одиночников.

Неудача Ханю довела болельщиков до слёз

Мужской турнир на Олимпиаде должен был превратиться в жаркую дуэль Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена. Однако японец уже в короткой программе отдал все свои шансы на золото. Легендарный фигурист въехал в дырку на льду, из-за чего вместо четверного сальхова исполнил лишь одинарный. В итоге Ханю занял лишь восьмое место, помимо Чена уступив Юме Кагияме, Сёме Уно, Джун Хвану Ча, Морису Квителашвили, Джейсону Брауну и Евгению Семененко. Для двукратного олимпийского чемпиона этот результат — настоящий провал. После проката он выглядел очень расстроенным, а во время разговора с журналистами едва сдерживал слёзы.

В произвольной программе Юдзуру планирует иди ва-банк, рискуя с четверным акселем, чтобы суметь побороться за медаль.

Своя драма была и у наших мужчин. Евгений Семененко не должен был ехать на Олимпиаду и попал на неё, заменив Коляду. Но уже в короткой программе оказался лучшим среди россиян. Марк Кондратюк выступал после изнуряющего командного турнира, борясь из последних сил. Он героически вытаскивал каждый элемент, но стал только 15-м. Андрей Мозалёв уверенно начал прокат, но затем упал с прыжка и допустил «бабочку», едва не пролетев мимо произвольной программы. Наши одиночники решили добавить нерва и драматизма и без того эмоциональным соревнованиям.

Тем удивительнее, что гораздо большее впечатление на российских болельщиков произвело не преодоление наших парней, а неудача гениального Ханю. Многих она довела до слёз и истерики.

«Я рыдаю из-за Ханю. Это была непростительная ошибка»

Ранним утром после короткой программы мужчин соцсети были переполнены грустными комментариями о выступлении японской легенды. Болельщики не могут смириться с тем, что Юдзуру пострадал из-за злосчастной выбоины и шансов на третью победу на Олимпиаде его лишил случай.

— Иронично, что Юзу всегда боялся за состояние льда, бегал с этими вёдрами и помогал его чинить, а в итоге дырка испортила ему весь прокат.

— Я сейчас начну реветь. Почему жизнь так несправедлива?

— Дырка во льду — это самое последнее, что могло ему помешать. Я снова плачу.

— Больше всего расстраивает, что это даже не его ошибка. Он никак не мог предвидеть выбоину во льду.

— Я проплакала сплошняком от «бабочки» Юзу до оценок Нэйтана, разогнавшись после его каскада от горя до радости.

— Вот знаете, я смотрю на это восьмое место Юзу и мне, с одной стороны, жаль, что он так ошибся, а с другой, страшно, что он может сделать в произвольной программе.

— Проснуться и увидеть Юзу восьмым после короткой программы — лучше б не просыпалась. Сердце просто разрывается.

— Мне очень грустно из-за Юзу.

— Больно, как же мне до сих пор больно за Юзу. Но когда я понимаю, что этого его третья Олимпиада, я немного успокаиваюсь.

— Я рыдаю из-за Ханю. В его случае борьбы с Ченом это была непростительная ошибка, это не его баллы, ну не его.

«А короткую программу кто штурмом взял? Русские? Японцы? Нэйтан Чен»

В то же время в России безумно радуются мировому рекорду Нэйтана Чена. Американский «инопланетянин» выдал идеальный прокат, исполнив сумасшедший набор из четверного флипа, тройного акселя и каскада четверной лутц — тройной тулуп. Прошлое достижение Ханю (111,82) он улучшил на два балла (113,97). Подопечный Рафаэля Арутюняна идёт к своему первому олимпийскому золоту!

— Он просто невозможный, он нереальный.

— Он довёл меня до слёз. Нэйтан, ты гений.

— Есть Нэйтан и есть все остальные.

— Нэйтан Чен. Бесподобное катание. Великолепный фигурист.

— А короткую программу кто штурмом взял? Русские? Японцы? Нэйтан Чен.

— Нэйтан Чен официально разбил мне сердечко. Как собрать себя после его проката?

— Нэйтан Чен — космос.

— Нэйтан Чен держит все мировые рекорды. Как я им горжусь!

На Олимпиаде в Пекине российские болельщики поддерживают не только своих фигуристов, но и иностранцев. Когда соперники наших парней настолько гениальны, невозможно им не сопереживать.