«Невеста оживает и женит партнёра на себе». В наших танцах на льду — новая звёздная школа

В последнее время российские танцы на льду хорошими новостями не радовали. В межсезонье мы лишились многих пар: кто-то распался, кто-то завершил карьеру. До сих пор остаётся туманным будущее наших лидеров — Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. На фоне всех этих новостей казалось, что наши танцы на льду погрузятся в глубокий кризис. Но юниорские контрольные прокаты показали, что у них точно есть будущее — большое и светлое.

В Новогорске выступило много талантливых и перспективных пар. Были среди них и представители новой школы танцев на льду из группы Елены Масленниковой — Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов и Полина Пилипенко/Павел Драко. Ребят тренирует большое количество высококлассных специалистов: помимо Елены Масленниковой, они занимаются с Ильёй Авербухом, Софьей Шевченко, Игорем Ерёменко, Рамилем Мехдиевым, Виталием Новиковым и Александром Балыковым. Результаты у этих пар под руководством такой мощной команды будут многообещающими — это видно уже сейчас.



«Чемпионат» связался с двумя тренерами из штаба Елены Масленниковой — серебряным призёром Олимпиады Ильёй Авербухом и солистом Ансамбля народного танца имени Моисеева Рамилем Мехдиевым — и поговорил об итогах контрольных прокатов и перспективах наших юниорских танцев.

Илья Авербух дебютировал в роли тренера

Илья Авербух начал большую тренерскую карьеру несколько месяцев назад и вот уже на юниорских контрольных прокатах появился за бортиком. Специалист признаётся — было волнительно. Но это лишь часть большого пути, который ещё только предстоит пройти ему вместе с большой командой катка «Вдохновение». Промежуточными результатами Илья доволен.

Илья Авербух серебряный призёр Олимпиады — 2002, хореограф-постановщик, продюсер «Конечно, было волнительно. Безусловно, такие прокаты — это очень важная вещь. Хочу сказать, что я начал своё движение в тренерском направлении сознательно с юниорских пар, чтобы самому приобрести определённый опыт и вместе с ребятами расти. Мы начинаем свою дорогу — она должна быть очень большой. Хочу подчеркнуть, что юниорские пары состоят из двух групп, как вы понимаете, есть пары, которым около 20 лет — это юниоры, которые вот-вот перейдут во взрослые, и ребята 15-16 лет, с которыми как раз работаю я, и им ещё даже в юниорах достаточно долго надо кататься.



Я считаю, что пара Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов сделала очень приличный шаг вперёд. Безусловно, у них ещё огромный путь, но они сделали большой шаг относительно того, что было полгода назад. Но, конечно, опять же, для танцев на льду полгода — это вообще никакой срок, поэтому здесь нужно много времени, чтобы плоды были видны».

Игорь Ерёменко, Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов Фото: Из личного архива Александры Шинкаренко

Илья Авербух серебряный призёр Олимпиады — 2002, хореограф-постановщик, продюсер «В любом случае я думаю, что российское фигурное катание только выигрывает от того, что появляется ещё одна танцевальная группа со своим направлением. Хочу сказать, что было очень приятно находиться среди наших заслуженных тренеров, очень сильных тренеров, которые, в общем, давно уже работают. И то, что вся команда в боевом духе, думаю, в этом огромная заслуга федерации. Все прогрессируют, и никакой стагнации или потери мотивации, о которых говорили, нет».

Рамиль Мехдиев помогает готовить новые танцевальные пары

Солист Ансамбля народного танца имени Моисеева Рамиль Мехдиев уже давно работает в фигурном катании. Он сотрудничает с группами Светланы Соколовской и Нины Мозер, а с этого года ещё и с командой Елены Масленниковой. Работа с танцорами приносит ему огромное удовольствие.

На контрольных прокатах Мехдиев выводил пары вместе с Еленой Масленниковой, Ильёй Авербухом и Игорем Ерёменко. Рамиль подчёркивает, что ребята пока только входят в соревновательную форму, так что говорить о каких-либо результатах пока рано. Тем не менее промежуточными итогами работы в команде довольны, ведь и Александре Шинкаренко/Владиславу Михайлову, и Полине Пилипенко/Павлу Драко удалось собрать элементы и достойно представить программы.

Рамиль Мехдиев артист балета, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф «Какие могут быть впечатления в начале сезона? Мы даже ещё не подошли к форме, но постепенно подходим, накатываем программы. У судей и техбригады были к нам замечания и рекомендации, но всё очень позитивно, всё по-доброму. Конечно, мы будем исправляться, с завтрашнего дня (интервью было записано 30 августа после произвольного танца на контрольных прокатах. — Прим. «Чемпионата») приступим к этому. Но в целом ребятами мы довольны, потому что они собрали программы, собрали вращения, поддержки, дорожки шагов и в ритм-танце, и в произвольном».

Рамиль Мехдиев артист балета, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф «Но работы ещё очень много, и мы обязательно ещё будем работать над скольжением, над шагами, над дугами, над осанкой. Ну и вообще, так как это танцы на льду, они должны быть не фигуристами, а артистами. Это даже важнее работа — сделать из них не фигуристов, а настоящих артистов на льду, но со всеми техническими особенностями, по всем правилам фигурного катания. Специалисты в нашей команде (Елена Масленникова, Илья Авербух, Игорь Ерёменко, Софья Шевченко, Виталий Новиков и Александр Балыков) высокопрофессиональные и грамотные, поэтому будем делиться своим опытом и мастерством, а главное — растить и воспитывать наших ребят».

Елена Масленникова, Рамиль Мехдиев и Игорь Ерёменко Фото: Из личного архива Рамиля Мехдиева

«Время юниоров — это время экспериментов»

Программы у обеих пар получились очень необычные. Александра Шинкаренко и Владислав Михайлов в ритм-танце катаются под классические для фигурного катания «Мулен Руж» и малагенью — очень яркое сочетание, а в произвольном — под современную хип-хоп-композицию «Strange» исполнителя Apollo G’eeze. Полина Пилипенко и Павел Драко в ритм-танце катаются под танго «Volver» Максима Родригеса, а в произвольном — под аранжировку «Времён года» Антонио Вивальди. Рамиль Мехдиев и Илья Авербух подробно рассказали о создании этих программ и о том, что ребята хотели в них показать.

Илья Авербух серебряный призёр Олимпиады — 2002, хореограф-постановщик, продюсер «Время юниоров — это время экспериментов. Конечно, в танцах на льду все тяготеют к чему-то классическому. Шинкаренко и Михайлов пока ищут себя, поэтому мы взяли такую игровую программу, без страданий. Произвольная программа немножко с юмором, здесь можно показать современную хореографию.



Мы взяли музыку из кинофильма «Труп невесты». В общем, так у нас и происходит — невеста бегает за своим женихом (смеётся). Надо сказать, что, когда будут костюмы, зрителю станет более понятно. Идея в том, что в первом танце у нас испанские страсти, а произвольная программа начинается с той же самой позы, которой заканчивался ритм-танец. Это некая вторая серия, только в другой интерпретации. В итоге женщина, как всегда, побеждает. Но здесь основной акцент я не на драматургию делал. Нам ещё необходимо время, чтобы всё было отточенно, но я надеюсь, что это обратит внимание на себя с точки зрения танцев как танцев, а не только танцев под медленную музыку с красивыми элементами».

Илья Авербух серебряный призёр Олимпиады — 2002, хореограф-постановщик, продюсер «У Полины Пилипенко и Павла Драко программа под аранжировку Вивальди, она в таких традиционных вещах сделана, акцент на максимально интересные элементы, находки, динамику. Надо сказать, что эту программу тоже отметили, несмотря на то что, к сожалению, и в ритм-танце, и в произвольной программе ребята допустили грубые ошибки. Связано это отчасти и с объективными причинами, но и переволновались. Сами программы прозвучали, на мой взгляд, где-то ещё на 50 процентов, но шанс, что они вычистятся и будут интересными, думаю, высок. Надеюсь, к середине сезона мы придём уже к оптимальной форме».

Рамиль Мехдиев артист балета, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф «Ритм-танец в этом году — это танго и Испания. Так как танго пришло к нам из Аргентины — это очень горячий, знойный, эмоциональный танец, и, конечно, здесь надо показать все ипостаси эмоций и мужчины, и женщины — их отношения, любовь, ревность.



Произвольный танец у Полины Пилипенко и Павла Драко — это программа, которая рассказывает о создателе и его музе, о его тёмной стороне как будто. Эта программа с философским контекстом — это надо выкатать, показать и рассказать. Это программа на музыку Антонио Вивальди «Времена года». Ставила её Елена Масленникова. Конечно же, эту программу надо проживать. Мы над этим будем работать и работаем».

Полина Пилипенко и Павел Драко Фото: Из личного архива Павла Драко

Рамиль Мехдиев артист балета, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф «У Саши Шинкаренко и Владислава Михайлова две программы, что танго, что произвольная под композицию «Strange» исполнителя Apollo G’eeze, взаимосвязаны. В танго он её отвергает и в конце концов убивает, а произвольная начинается именно с той позиции, с которой они закончили танго, и тут уже взят за основу сюжет фильма «Труп невесты» — там, где оживает невеста и в конце концов она его [партнёра] сама на себе женит. Ставили эту программу Елена Масленникова, Илья Авербух и Игорь Ерёменко, а я уже работал над хореографией, руками, выразительностью, эмоциональностью».

«Целеустремлённые ребята, которые понимают, чего хотят, и идут к цели»

Рамиль Мехдиев помогает фигуристам развиваться как артистам. Он работает с ними не только над хореографией, но и над актёрским мастерством. И, надо сказать, впечатления от сотрудничества с Александрой Шинкаренко/Владиславом Михайловым и Полиной Пилипенко/Павлом Драко у него положительные.

Рамиль Мехдиев артист балета, солист Ансамбля народного танца имени Моисеева, хореограф «Это очень целеустремлённые ребята, которые понимают, чего хотят, и идут к цели. Это спортсмены, для которых нет слов «иди отдыхай» и «хватит». Они готовы ещё, ещё и ещё много раз работать. Но так как они ещё в самом начале, они юниоры, Полине вообще 13 лет ещё, они ещё не достигли того пика, но и профессионалы не сразу становились хорошими танцорами. Но мы стараемся, мы работаем, я с ними очень люблю работать, они слушаются меня (улыбается). Я с ними и актёрской работой занимаюсь, и эстетической, вычищаю руки, ноги, спины, но работы там ещё очень много. Но мы стараемся».

Фото фигуристы из группы Елены Масленниковой Фото: Из личного архива Павла Драко

Илья Авербух и Рамиль Мехдиев видели прокаты лучших юниорских пар России воочию и остались под впечатлением. Специалисты высоко оценивают мастерство наших фигуристов и уверяют, что кризис нашим танцам на льду точно не грозит.

Илья Авербух серебряный призёр Олимпиады — 2002, хореограф-постановщик, продюсер «Я считаю, что у нас очень хорошая плеяда танцевальных пар. У нас есть потенциал, и, как только мы вернёмся на мировую арену, а я вижу, что это произойдёт как можно быстрее, потому что справедливость всегда торжествует, мы будем совершенно готовы и по-прежнему конкурентоспособными — это сейчас самое важное. Ещё раз хочу поблагодарить федерацию фигурного катания за то, что всё на таком высоком профессиональном уровне и такая профессиональная работа ведётся и позволяет нам не останавливаться, а развиваться».