Мишина и Галлямов повторяются третий год? Дело даже не в контенте, а в образах

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – амбассадоры рок-музыки в нашем нынешнем фигурном катании. Причём рока разного: от классики в лице Пресли и Меркьюри до свежих звёзд вроде Måneskin. Но всё равно, на первый взгляд, кажется, что в этом сезоне фигуристы пошли по проторенной дорожке.

Дело даже не в технике и в наборе элементов – многие пары годами используют выверенный порядок – а в том, что пара продолжает использовать проверенные образы, которые уже были в какой-либо из их вариаций на льду. Хорошо это или плохо? Давайте разберёмся.

О каких программах идёт речь?

В первом сезоне под руководством Тамары Москвиной Мишина и Галлямов взяли музыку группы Queen – песни «Bohemian Rhapsody» и «We are the Champions». В партнёре угадывался образ солиста группы, а партнёрша выступала в качестве его музы, вдохновения.

Вот как рассказывала об этой программе Анастасия Мишина в интервью «РИА Новости Спорт»: «Мы не делали акцент на «We Are the Champions» как именно на чемпионскую музыку. В программе были использованы и фрагменты из «Богемской рапсодии». Мы хотели показать на льду историю группы Queen и её солиста Фредди Меркьюри».



В олимпийском сезоне Мишина и Галлямов сменили амплуа в произвольной: как бы ни реагировали фанаты и эксперты на постановку под Свиридова, это действительно было сменой вектора для пары, это был эксперимент. Но к знакомому сюжету фигуристы вернулись в показательном номере. Программа под кавер Måneskin и «Pretty Woman» визуально смотрелась совсем по-другому, уже с реквизитом и полноценным актёрским отыгрышем, но со знакомыми образами: Саша вновь выступил в роли рок-звезды, а Настя – в качестве его фанатки, которая потом перевоплощается в настоящую диву.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И по произвольной под Queen, и по шоу-номеру было видно, что ребятам очень комфортно в этом амплуа. В сезоне-2022/2023 в этом же стиле поставлена произвольная программа на музыку Элвиса Пресли. Галлямов – вновь рок-звезда, а Настя – его муза. «У нашего постановщика такие образы: Элвис Пресли и не его жена или девушка, а именно вдохновение, то, что приходит и дает толчок к тому, чтобы писать музыку», – отметила Мишина после премьеры программы на контрольных прокатах.

Фигуристы сами отмечают повторение в образах

Постановка получилась достаточно удачной, техничность по-прежнему на высоком уровне, под музыкальную нарезку хочется пускаться в пляс прямо на трибуне… Расстраивать может только одно – кажется, где-то это всё уже было.



На премьере постановки в Москве Настя и Саша чуть подробнее рассказали о выборе музыки и частом использовании рок-музыки:



«Для Тамары Николаевны Москвиной эта эпоха рока сама по себе модерн. Для неё модерн сейчас – это рок, поэтому, наверное, у нас было три программы в таких близких стилях. И, на самом деле, я считаю, что она права: нам этот стиль подходит, и он отличается от того, что мы катаем в коротких».



Стиль паре действительно подходит, Галлямову даже не требуется электрогитара, как на шоу, чтобы превратиться в рок-музыканта. И на соревнованиях по сравнению с открытыми прокатами постановка выглядела лучше. Даже театрализованное послесловие появилось – на мемориале Панина-Коломенкина Саша после окончания музыки обратился к зрителям, якобы забыв про партнёршу, а Настя в этот момент возмущалась, лёжа на льду. Внутри уже проверенного базиса пара использует какие-то новые детали, и это идёт программе на пользу.

Удачный паттерн используют не только Мишина/Галлямов

Однако и другие фигуристы повторяются – три сезона Камиле Валиевой дают лиричный образ в короткой программе, и в постановках прослеживаются какие-то общие детали. «Шторм» из ковидного сезона получился очень удачным и подчеркнул выигрышные стороны Камилы, так что решили не рисковать и в сезон олимпийский, и сейчас. Юниорская программа Валиевой «Девочка на шаре» всё-таки стоит особняком – там есть и яркий образ с картины, идеально севший на фигуристку в её 12-13 лет, и характерная хореография.



Безусловно, у каждого фигуриста есть та зона комфорта, те амплуа, в которых максимально удобно кататься и побеждать благодаря этому. Образы сильных женских персонажей не раз передавали на льду Алина Загитова и Александра Трусова, а Анна Щербакова очень органично чувствует себя в лирике.



В использовании удачного образа сезон за сезоном нет чего-то плохого для фигуристов: каждый сам решает, пробовать ли новое или ставить на вещи, проверенные временем. В особенности тогда, когда вы чемпионы мира и Европы, призёры Олимпийских игр в личном турнире и чемпионы в командном. Только вряд ли постановку под Пресли можно назвать экспериментом, как отмечали сами ребята на контрольных прокатах.

Конечно, в такой специфичный сезон хотелось бы видеть больше неожиданных перевоплощений, настоящих экспериментов – игр с музыкой, элементами, образами, в частности, от того же парного катания, которое многие давно обвиняют в застое. По пути экспериментов, например, пошли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, но пара и раньше не боялась заходить на территорию неизведанного. А программа Мишиной и Галлямова в первую очередь отвечает их главной цели на сезон – радовать публику и побеждать.