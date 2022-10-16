США и Япония разрывают фигурку без россиян. О чём говорят итоги юниорской серии Гран-при

Как поживает международное катание без наших? В юниорской серии Гран-при на коне США, Япония и Южная Корея.

Позади серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, определены все участники финала. В каких-то видах соревнования без россиян не потеряли в качестве, а где-то наши ребята могли бы подвинуть практически всех спортсменов, пробившихся в финал.

В мужском одиночном — США и Япония против ученика Мишина

Участники финала юниорского Гран-при в мужском одиночном катании:

Лукас Бруссард (США)

Роберт Ямпольски (США)

Шунсуке Накамура (Япония)

Такеру Амин Катайсэ (Япония)

Нозому Йошиока (Япония)

Николай Мемола (Италия)

У юниоров-одиночников сложилась ожидаемая картина: в финал вышли три представителя Японии, два фигуриста из США и русский итальянец Николай Мемола.



Пять из шести финалистов уверенно владеют тройным акселем, Накамура и Йошиока делали ещё и четверной тулуп с разной степенью чистоты. Бруссард выиграл свои этапы даже без тройного акселя, помогла хорошая оценка за компоненты. Мемоле тоже помогает выделяться вторая оценка, хотя на подходе и четверной сальхов. Николай тренируется в Италии, а в межсезонье ездит на сборы к Алексею Мишину, что даёт возможность прокачивать технику.



В прошлом году в финал серии пробилось сразу четверо представителей России: Кирилл Сарновский, Илья Яблоков, Егор Рухин и Глеб Лутфуллин. В этом году в юниорской серии точно бы не затерялся Владислав Дикиджи со стабильным четверным сальховом и тройным акселем, неплохо в сезон вошли Николай Угожаев и Фёдор Зонов, которые могут брать не только техникой, но и компонентами. Так что состав на финал мог бы выглядеть совсем по-другому.

Лукас Бруссард, Шунсуке Накамура, Такеру Амин Катайсэ Фото: Joosep Martinson/Getty Images

В женском одиночном — азиатский финал от Японии и Южной Кореи

Участники финала юниорского Гран-при в женском одиночном катании:

Мао Шимада (Япония)

Хана Йошида (Япония)

Чжи А Син (Южная Корея)

Ами Накаи (Япония)

Ким Чхэ Ён (Южная Корея)

Мин Соль Квон (Южная Корея)

В женском одиночном, наоборот, можно увидеть подъём: японские фигуристки активно вставляют в программы ультра-си. У всех трёх участниц финала в арсенале уверенный тройной аксель на плюсы, а Мао Шимада даже получила комплимент от Елизаветы Туктамышевой за свой триксель.

Кореянки справились в серии и без ультра-си – им достались оставшиеся три места. В числе запасных на финал Гран-при и бывшая россиянка. Первую медаль на международных стартах завоевала Инга Гургенидзе: ещё в январе она выступала на первенстве России в Саранске, а сейчас уже представляет Грузию. На последнем этапе в Энье Инга вновь решилась на тройной аксель, но упала.



Если бы в этом сезоне в розыгрыш медалей вмешались россиянки, то не факт, что финал оказался бы полностью русским: стремление прыгать ультра-си распространилось и на представительниц других стран. В шестёрке наверняка бы оказались Вероника Жилина и Софья Акатьева: они уже выкатывали произвольные с несколькими четверными.

Хана Йошида Фото: Joosep Martinson/Getty Images

В парах — глубокий кризис без россиян, а вот в танцах всех удивили чехи

В парных видах можно увидеть более разнообразный состав финала – есть не только представители Северной Америки, но и Европы, Азии и даже Австралии. Но тот же кризис в парном катании это не решает: с конкуренцией плохо не только на взрослом уровне, но и на юниорском.

Участники финала юниорского Гран-при в парном катании:

Анастасия Голубева / Гектор Гиотопулос Мур (Австралия)

Кайла Смит/Энди Денг (США)

София Барам/Даниэль Тюменцев (США)

Виолетта Серова/Иван Хобта (Украина)

Ава Рэй Кемп/Йонатан Елизаров (Канада)

Хлоя Панетта/Киран Трэшер (Канада)

С лучшим результатом в финал пробились Голубева/Гиотопулос-Мур: иногда они теряли уровни на парных элементах, не всегда справлялись с выбросами, но зато неплохи в прыжках. В произвольной программе австралийцы дважды пытались прыгнуть каскад 3-3-2, оба раза кто-то из партнёров не справлялся, но, по крайней мере, видно стремление пары к усложнению контента. Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта пока имеют некоторые проблемы с прыжковыми элементами и только пытаются вставлять тройные выбросы в программы, но зато имеют неплохие парные элементы – тройная подкрутка стабильно на третий уровень.

Пары из США и Канады же техникой не блещут: двойные выбросы, двойные прыжки, иногда даже двойные подкрутки, стабильные потери уровней на парных элементах. Вряд ли они выдержали бы конкуренцию с российскими дуэтами. В прошлом году состав финала в парах был исключительно российским.

Катерина Мразкова/Даниэль Мразек Фото: Joosep Martinson/Getty Images

Участники финала юниорского Гран-при в танцах на льду:

Катерина Мразкова/Даниэль Мразек (Чехия)

Надя Башинска/Питер Бомон (Канада)

Ханна Лим/Йе Кван (Южная Корея)

Дарья Гримм/Михаил Савицкий (Германия)

Фиби Беккер/Джеймс Эрнандес (Великобритания)

Селина Фраджи/Жан-Ганс Фурно (Франция)

Среди танцевальных дуэтов выделяются представители Чехии. Катерина и Даниэль тренируются в Италии у Маттео Ханни и за последний год серьёзно спрогрессировали что в катании, что в оценках. Неожиданно видеть в танцевальной шестёрке пару из Южной Кореи, которая всегда делала упор на одиночное катание. Однако их прогресс не случаен: Ханна и Йе теперь занимаются в знаменитой академии в Монреале.

В прошлом году за золото финала ЮГП могли бы побороться две российские пары — Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол и Ирина Хавронина/Дарио Чиризано. Но того турнира в Японии так и не случилось, а обе пары с этого сезона выступают по взрослым.