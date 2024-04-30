«Эту музыку ещё пока никто не брал». Фигурист Зонов — о новой произвольной программе

Ученик Валентины Чеботарёвой, призёр этапа Гран-при России среди юниоров, победитель III Российско-китайских молодёжных игр (2022) Фёдор Зонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой рассказал о новой произвольной программе.

– В миксте ты отметил, что половина новой произвольной программы уже поставлена. С кем вы над ней работали и как подбирали тему?

– Музыку выбирал я. Не знаю, можно ли назвать это чем-то новым, это не привычная лирика, которую я обычно катал. С одной стороны, что-то новое, с другой – не особо. Саму эту музыку ещё пока никто не брал.

Отметим, что на дебютном взрослом чемпионате России — 2024 спортсмен занял 16-е место.