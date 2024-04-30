Худайбердиева/Базин назвали кумиров в фигурном катании, к чьим результатам они стремятся

Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин назвали своих кумиров в фигурном катании. По словам спортсменов, подобные результаты и победы они также стремятся достичь в своей карьере.

«(о Татьяне Навке. — Прим. «Чемпионата») Рассказывали, что невозможно было расшатать её состояние, её невозможно было сломить. Это очень важно, так как залог твоего успеха не в том, что ты безукоризненно катаешься, а в том, что в нужный момент в нужном месте можешь собраться», — сказала Худайбердиева на панельной дискуссии в рамках Международной выставки-форума «Россия».

«Для меня человек-легенда это Александр Большунов, а в фигурном катании — Евгений Плющенко, который в большом возрасте выиграл Олимпиаду. А также Виктория Синицына с Никитой Кацалаповым», — добавил Базин.

Напомним, в прошедшем сезоне 2023/24 Худайбердиева и Базин стали серебряными призёрами на основных соревнованиях — чемпионате России и Спартакиаде сильнейших, а также заняли первые места на двух этапах Гран-при России.