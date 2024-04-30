Певица МакSим отреагировала на номер Трусовой, поставленный под песню «Отпускай»

Певица МакSим отреагировала на номер серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине, призёра чемпионата мира и Европы, чемпионки России Александры Трусовой, поставленный под песню «Отпускай». Напомним, фигуристка презентовала его в начале апреля и показывала во всех городах, где проходило шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

«Как же мне приятно! Какой номер! Какой характер у этой девочки!» — написала певица МакSим в своих социальных сетях.

«Спасибо большое!» — отреагировала на это Трусова, сделав репост истории МакSим к себе в профиль.

Отметим, что, помимо номера под МакSим, в туре Тутберидзе спортсменка показала ещё два новых номера — под AC/DC и Елену Ваенгу. Последний был поставлен её бывшим тренером Тутберидзе.