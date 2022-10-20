«Хотим быть мастерами в мастерах». Интервью с первыми победителями Гран-при России

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин рассказали, как отреагировали на нововведения в танцах на льду, и объяснили, почему пока решили остаться в юниорах.

Серия Гран-при России официально стартовала с этапа в Москве. Первыми в борьбу вступили юниорские танцевальные дуэты, и здесь не было равных Софье Леонтьевой и Даниилу Горелкину. Подопечные Ирины Жук и Александра Свинина выдали два классных выступления и забрали золото. Было совсем незаметно, что ребята пропустили бóльшую часть прошлого сезона.



В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Леонтьева и Горелкин поделились эмоциями от возвращения на лёд, рассказали, как отреагировали на нововведения в танцах, а также объяснили, почему в этом сезоне решили остаться в юниорах.



— Ребята, поздравляю вас с победой! Вы, получается, первые победители Гран-при России, который создали в этом году. Какие у вас эмоции?

Даниил: Спасибо за поздравление! Эмоции яркие, положительные, очень радостные. Мы довольны работой, которую проделали с тренерским штабом, и рады, что смогли показать её на льду.



— Всё получилось в выступлениях?

Даниил: Да, практически всё получилось. Есть, конечно, пара каких-то недочётов, ещё можно улучшать техническую составляющую, чтобы были более высокие уровни. Но на данный момент мы довольны результатом.



Софья: В целом хорошо, но есть, конечно, куда стремиться, куда расти.

— Прошлый сезон у вас был достаточно тяжёлый. Каково вернуться на лёд после долгого перерыва?

Софья: Перерыв правда был долгий. Получается, последние соревнования у нас были в конце января — это было первенство России. После этого старта на одной из тренировок у меня произошла травма голеностопа, я очень долго восстанавливалась, заново училась кататься. Слава богу, сейчас все хорошо, буквально три недели назад смогла перейти на новые коньки, потому что до этого не получалось. Так долго не выступали, поэтому особенно радостно было кататься сейчас.

— Сейчас всё хорошо со здоровьем?

Софья: Сейчас всё отлично.



Даниил: Да, сейчас всё хорошо. Также спасибо большое федерации за то, что сделали два контрольных проката, благодаря которым мы прочувствовали соревновательные ощущения, соревновательные чувства и смогли выйти после долгого перерыва и откататься здесь.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин Фото: из личного архива Софьи Леонтьевой

— Как много было замечаний после прокатов?

Даниил: Было достаточно замечаний, которые нужно было учитывать.



Софья: Это было связано больше с техникой. Поменяли же правила, например, в поддержках. Сейчас намного сложнее получить четвёртый уровень за поддержки.



Даниил: Мы достаточно много внимания уделяли новым правилам, чтобы не было каких-то повторений фичерсов (черт. — Прим. «Чемпионата»). Допустим, те фичерсы, которые ты делаешь в короткой программе, ты не можешь делать больше в произвольной. Как раз с такими небольшими трудностями сталкивались все пары, которые поставили программы, допустим, в мае, и только в июне объявили новые правила. Мы подстраивались под эти правила, нам говорили судьи и федерация, что нам как сделать. И, таким образом, сейчас у нас уже всё хорошо, правильно, по технике, по элементам, и мы спокойно можем выступать.



— Стало ли для вас неожиданностью, что новые правила приняли?

Даниил: Нет, мы понимаем, что правила каждый год меняются, что-то добавляют, что-то меняют. Больше, наверное, мы удивились смене правил не в юниорах, а в мастерах, потому что в мастерах очень многое поменялось. Допустим, в ритм-танце больше нет обязательного танца, также поменялся partial (частичная дорожка шагов. — Прим. «Чемпионата») — он теперь совершенно по-другому выглядит. Так что мы больше были удивлены изменениям в мастерах, потому что это реально интересно. Когда мы смотрели контрольные прокаты мастеров, реально было очень интересно посмотреть, как и новые, и опытные пары поставили программы.

— Как вы считаете, отмена обязательного танца — это хорошо или плохо?

Софья: Насколько мне известно, в юниорах обязательный танец и не собирались отменять. Хорошо, что в ритм-танце он есть, так как для молодых ребят это довольно важная составляющая программы. У взрослых теперь ритм-танец стал выглядеть намного свободнее и интереснее.



Даниил: Он стал разнообразнее.



Софья: Можно больше показать какую-либо импровизацию.



Даниил: Да, больше танцевальности стало, потому что обязательный танец был у всех одинаковый, а сейчас этого обязательного танца нет, вместо него теперь стоит хореодорожка как обязательный элемент. Очень круто, что сейчас у всех могут быть разные хореодорожки. Таким образом, ритм-танец стал более насыщенным танцевальными движениями.



— Почему вы решили в этом сезоне выступать по юниорам?

Софья: Хотели набраться ещё большего опыта, чтобы уже в следующем сезоне уверенно выйти во взрослые, чтобы уже быть мастерами в мастерах.



Даниил: Чтобы не выглядеть в мастерах, как юниоры. На данный момент мы хотим улучшаться к выходу в мастера.

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин Фото: РИА Новости

— Вы уже немного успели прочувствовать вкус международных соревнований, сейчас их, к сожалению, нет. Как вы отреагировали на эту новость?

Софья: Было, конечно, обидно, потому что нам очень понравилось выступать на международных соревнованиях. По определённым обстоятельствам мы, получается, один раз смогли выступить на Гран-при в прошлом сезоне. Это было очень круто, мы это запомним надолго.



Даниил: Были невероятные эмоции. Надеемся, что в будущем нам удастся это испытать снова и таких эмоций будет ещё больше. Но в любом случае мы благодарны федерации за новые соревнования, которые сейчас создали. Это очень мотивирует всех спортсменов работать дальше.